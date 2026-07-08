Arrillaga prorroga su contrato con el Eibar hasta 2029

Eibar (Gipuzkoa), 8 jul (EFE).- El jugador Hodei Arrillaga han cerrado un acuerdo con el Eibar para la ampliación de su contrato hasta junio de 2029, ha informado este miércoles el club guipuzcoano.

Arrillaga, nacido en Mutriku en 2004, procede de la cantera del Eibar, a la que llegó en 2016 procedente del equipo de su localidad natal, el Mutriku FT.

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El lateral izquierdo ha completado todo su proceso de formación en las categorías inferiores armeras y ha crecido dentro de la estructura del club hasta alcanzar el primer equipo.

El jugador se incorporó al CD Vitoria, actual Eibar B, en la temporada 2022-23, donde desempeñó un papel destacado en la progresión del equipo hacia la Segunda Federación.

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Su trayectoria en el filial le permitió dar el salto definitivo al primer equipo en el verano de 2024, tras completar la pretemporada con el conjunto profesional y debutar oficialmente el 17 de agosto de 2024 en LaLiga Hypermotion frente al CD Castellón.

El Eibar ha informado además de que la plantilla del primer equipo masculino ha completado los reconocimientos médicos de pretemporada. Este jueves, los futbolistas darán comienzo a los entrenamientos. EFE

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