Unos 700 compradores, agentes y prescriptores de 70 países participarán en Liber 2026

Barcelona, 7 jul (EFE).- Unos 700 compradores, agentes y prescriptores de una setentena de países han sido invitados a participar en la Feria Liber 2026, que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en Barcelona, con el objetivo de "dinamizar" el negocio exterior del libro.

Está previsto que en el recinto de Gran Via se agenden durante esos días más de 4.000 reuniones, con América Latina, Estados Unidos y Europa como "mercados estratégicos" para el sector editorial, con un peso creciente de Asia, según han hecho público este martes los organizadores.

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A través de los diferentes programas que se han preparado, se "busca mantener el impulso de las exportaciones del libro español y dinamizar la compraventa de derechos en destinos prioritarios".

La Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior, ha consensuado la lista de participantes, entre los que figuran compradores, distribuidores, libreros, prescriptores, agentes literarios, bibliotecarios y editores internacionales.

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El presidente de la FGEE y de Liber, Manuel González, ha considerado que el refuerzo de todas estas iniciativas permite "ampliar el alcance de la feria y atraer perfiles clave de destinos estratégicos con el objetivo de impulsar tanto las exportaciones como la compraventa de derechos".

Asimismo, entiende que es una "muestra del creciente interés global por el español, cada vez más presente como lengua de aprendizaje, cultura y de negocio, lo que abre nuevas oportunidades en el exterior para el sector editorial y para la creación española".

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Como complemento, habrá un programa dirigido a bibliotecarios estadounidenses, desarrollado junto a ICEX España Exportación e Inversiones y la Oficina Económica y Comercial de España en Miami, con más de una treintena de profesionales.

Sin embargo, es el Programa de Editores y Agentes Literarios, que se incorporó el pasado año para potenciar la compraventa de derechos, el que más crece, cursando 120 invitaciones a especialistas de 46 países.

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En total, habrá una representación de invitados de Europa, de 28 países, y de Estados Unidos y Canadá, además de una "presencia creciente" de otros mercados como los de Asia (12 países), África (4), Oriente Medio (4) y Australia.

Según los últimos datos de la FGEE, las ventas del libro español en el exterior alcanzaron en 2024 los 381 millones de euros, lo que supone un ligero crecimiento del 1,16 % con respecto al año anterior.

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Iberoamérica se mantiene como el "principal destino", especialmente hacia países como México y Argentina, seguida de la Unión Europea, con Francia, Italia y Reino Unido a la cabeza.

Por segmentos, la literatura infantil y juvenil lidera las exportaciones, seguida de la literatura de adultos y las obras de carácter religioso.

En paralelo, la venta de derechos también muestra una "evolución positiva, aunque moderada", pasando de 66 millones de euros en 2014 a algo más de 72,5 millones en 2024.

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La Feria Liber, una de las principales citas feriales para la exportación, muestra y promoción de la edición en español, reunirá este año 250 editoriales y empresas que darán a conocer sus fondos bibliográficos y novedades, así como productos y servicios relacionados con la comercialización y distribución de libros. EFE