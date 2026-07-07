Un nuevo vuelo con 59 españoles repatriados desde Venezuela llegará hoy a España

Madrid, 7 jul (EFE).- Un nuevo vuelo con 78 personas a bordo, entre ellos 59 españoles repatriados, llegará este martes a España procedente de Venezuela, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manual Albares.

En una entrevista en Radio Nacional de España, el ministro ha explicado que el avión traslada a ciudadanos españoles, así como a personas de otras nacionalidades europeas (italianos, portugueses, belgas, franceses y británicos) y a venezolanos.

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Albares, que no ha actualizado el balance de los españoles afectados por el doble terremoto de Venezuela, ha dicho que los equipos de rescate están intentando encontrar a más supervivientes, aunque "empieza a ser difícil".

Una vez concluyan estas labores de búsqueda, empezarán las tareas de desescombro y la fase de reconstrucción, en la que el Gobierno, según ha dicho, está analizando las necesidades que pueda haber.

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Según el último balance oficial, el número de españoles muertos en el terremoto es de 35, otros 11 están localizados bajo los escombros y 140 continúan desaparecidos. EFE