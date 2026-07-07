Espana agencias

Un nuevo vuelo con 59 españoles repatriados desde Venezuela llegará hoy a España

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- Un nuevo vuelo con 78 personas a bordo, entre ellos 59 españoles repatriados, llegará este martes a España procedente de Venezuela, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manual Albares.

En una entrevista en Radio Nacional de España, el ministro ha explicado que el avión traslada a ciudadanos españoles, así como a personas de otras nacionalidades europeas (italianos, portugueses, belgas, franceses y británicos) y a venezolanos.

PUBLICIDAD

Albares, que no ha actualizado el balance de los españoles afectados por el doble terremoto de Venezuela, ha dicho que los equipos de rescate están intentando encontrar a más supervivientes, aunque "empieza a ser difícil".

Una vez concluyan estas labores de búsqueda, empezarán las tareas de desescombro y la fase de reconstrucción, en la que el Gobierno, según ha dicho, está analizando las necesidades que pueda haber.

PUBLICIDAD

Según el último balance oficial, el número de españoles muertos en el terremoto es de 35, otros 11 están localizados bajo los escombros y 140 continúan desaparecidos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

Los futbolistas se vieron envueltos en acusaciones de infidelidad tras la amistad del defensa con la pareja de João Félix

João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

De gerente en una empresa a renunciar para conciliar, la realidad del 40% de las madres en España: “Me sentí invisible”

Teresa Serrano, quien ocupó un cargo directivo en una cadena de supermercados, describe cómo la falta de apoyo y la presión en el entorno laboral la empujaron a abandonar su puesto para cuidar de sus hijos

De gerente en una empresa a renunciar para conciliar, la realidad del 40% de las madres en España: “Me sentí invisible”

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 6 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 6 de julio

El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

Esta fruta se compone en un 92 % de agua, por lo que es ideal para la hidratación

El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común en las donaciones

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

DEPORTES

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial