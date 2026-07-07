Un incendio calcina decenas de chabolas en un asentamiento de Huelva

Huelva, 7 jul (EFE).- Un incendio ha calcinado decenas de chabolas de un asentamiento de inmigrantes ubicado en el Polígono San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva), que se ha saldado únicamente con daños materiales, ya que ninguna persona ha resultado herida.

Los hechos se produjeron anoche, alrededor de las 22:30 horas, momento en que se recibieron las primeras llamadas que alertaban del fuego, según han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

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Asimismo, las personas que dieron el aviso ya apuntaron que había "muchas chabolas afectadas pero no heridos".

Desde el 112 se dio aviso a la Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Infoca y al 061 de manera preventiva.

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Con posterioridad, la Guardia Civil confirmó que no se había requerido asistencia médica alguna.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos dio por terminada la intervención a las 2 de esta madrugada después de perimetrar la zona afectada por las llamas, en la que si bien quedaban puntos humeantes no existía riesgo de propagación. EFE

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