Tres traslados al hospital, ninguno herido por asta, tras el primer encierro de San Fermín

Pamplona, 7 jul (EFE).- Tres personas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras correr el primer encierro de los Sanfermines, uno de ellos con traumatismo craneal, otro con contusión en la pierna y el tercero con contusión en el pie.
El balance provisional de heridos lo ha dado el consejero de Salud navarro, Fernando Domínguez, desde el HUN.
"En principio se nos han comunicado cinco incidencias, de los cuales tres han sido trasladados (al hospital)", ha indicado.
Así, un varón mayor de 25 años ha sufrido un traumatismo craneal en Mercaderes y ha llegado consciente al hospital, según Domínguez.
Además, otro corredor, de entre 18 y 25 años, ha sufrido una contusión en la pierna en el tramo de Espoz y Mina.
Un tercero, mayor de 25 años, con contusión en el pie, ha sido trasladado al hospital desde el tramo de Telefónica. EFE
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