Sinner y la superstición con su equipo: "No me gustan las gorras blancas"

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El italiano Jannik Sinner, vigente campeón, que sumó su duodécima victoria seguida en Wimbledon, se mostró feliz por haber sacado adelante un partido "complicado" y explicó que la indumentaria que lleva su equipo en los partidos le es indiferente y que lo único que prohíbe son las gorras blancas.

"Prefiero evitarlas porque tenemos un porcentaje de victorias muy malo cuando las llevan. Todo lo demás, toda la indumentaria la deciden ellos", dijo el número uno del mundo cuando fue cuestionado por los colores que usan en el palco los integrantes de su equipo ataviados este martes con camisetas verde pastel.

PUBLICIDAD

Satisfecho por la victoria, trabajada, se refirió al calor, uno de sus grandes enemigos y que fue determinante en su eliminación de Roland Garros. "Hacía calor pero no demasiado. En Australia es más duro porque tiene más humedad. Este era más parecido al de París pero no tuve problema", dijo.

Sobre el partido, el italiano reconoció que, aunque lo pudo resolver en tres sets, fue "duro ante un rival distinto a los que he tenido. Jugué bien y estoy contento. He estado sólido", añadió.

PUBLICIDAD

Sinner indicó que el triunfo frente a Struff supone un paso adelante en el que estuvo muy apoyado por el saque, que considera clave. "Saqué muy bien en los momentos clave. Estuve fuerte mentalmente aunque en el segundo set bajé un poco y tuve menos concentración".

El número uno del mundo destacó su buen nivel "en los puntos clave" y rechazó aventurar una semifinal con Novak Djokovic, tal y como sucedió en australia, porque el serbio aún tiene que jugar su partido contra el canadiense Felix Auger Aliassime.

PUBLICIDAD

"Veré el partido pero luego hay dos días hasta semifinales. Cada partido es diferente y si vuelvo a jugar con Djokovic estaré preparado. Es en hierba y todo es distinto y se puede complicar", señaló. "Ha ganado muchas veces este torneo y sabe como jugar". EFE