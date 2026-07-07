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Principales hitos del caso de 'La Manada', del que se cumplen diez años

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Pamplona, 7 jul (EFE).- Estos Sanfermines se cumplen diez años de la violación perpetrada en Pamplona por cinco miembros del grupo conocido como 'La Manada', una década en la que el caso ha seguido un proceso judicial jalonado de multitudinarias protestas ciudadanas, primero en la capital navarra y después en todo el país.

Estos son los principales hitos del caso de 'La Manada':

- 7 de julio de 2016: En la madrugada del 7 de julio de 2016, durante los Sanfermines, una joven madrileña de 18 años denunció una violación grupal en Pamplona.

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Horas después de conocerse la denuncia, la ciudadanía hizo un alto en las fiestas de San Fermín y protagonizó una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en la ciudad. Los cinco jóvenes de 'La Manada' son detenidos ese mismo día y entraron en prisión provisional el día 9.

- 18 de julio de 2016: La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra confirmó la prisión provisional para los cinco investigados por riesgo de fuga y de reiteración delictiva. El 8 de septiembre de 2016 la Audiencia volvió a rechazar su puesta en libertad por esos mismos riesgos.

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- 13 de noviembre de 2017: Comienza el juicio contra los cinco acusados en la Audiencia de Navarra. La víctima declaró durante cuatro horas al día siguiente.

- 21 de noviembre de 2017. Se visionaron por primera vez los vídeos con imágenes de la presunta violación grabados con móviles por los investigados.

- 28 de noviembre de 2017: El juicio quedó visto para sentencia. El 1 de diciembre la Audiencia de Navarra rechazó de nuevo la libertad provisional. Tres de ellos estaban encarcelados en Pamplona y otros dos, por su condición de guardia civil y de militar, en Madrid.

- 26 de abril de 2018: La Audiencia de Navarra condenó a cada uno de los cinco acusados a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, y no por agresión sexual. La resolución incluyó un voto discrepante de un magistrado que defendió la absolución. Ese mismo día se registraron protestas a las puertas de la Audiencia de Navarra y en la plaza Consistorial de Pamplona.

- 21 de junio de 2018: La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decidió que los condenados podían abandonar la cárcel si pagaban una fianza de 6.000 euros, al no apreciar riesgo de fuga o reiteración delictiva. Su excarcelamiento provocó una nueva ola de críticas e indignación política y feminista.

- 5 de diciembre de 2018: El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la condena de 9 años de prisión. Dos magistrados emitieron voto discrepante al considerar que hubo agresión sexual.

- 21 de junio de 2019: El Tribunal Supremo elevó de 9 a 15 años de prisión la condena a los cinco miembros de 'La Manada' al considerar que cometieron un delito continuado de violación y no de abuso sexual. Fueron detenidos de forma inmediata.

- 25 de agosto de 2022: La indignación social por el caso fue uno de los detonantes de la aprobación en el Congreso de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí'.

- En septiembre de 2023 y febrero de 2025 se rebajó la condena de 15 a 14 años de prisión a Ángel Boza, José Ángel Prenda y Jesús Escudero en aplicación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la del 'solo sí es sí'. Los condenados Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero no han visto reducidas sus penas de prisión. EFE

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