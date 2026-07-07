Merino guardará el balón del gol a Portugal junto al de la Eurocopa de 2024

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El jugador de la selección española Mikel Merino guardará el balón con el que marcó el tanto de la victoria de octavos de final el lunes a Portugal, en el Mundial 2026, junto al de su tanto en los cuartos de la Eurocopa 2024 a Alemania, en Stuttgart.

En un vídeo de Adidas, fabricante del Trionda, el esférico con el que se disputa la Copa del Mundo 2026, Merino declaró: "Este balón lo pondré con el otro de la Eurocopa, al ladito, es superespecial. Es un recuerdo para toda la vida".

PUBLICIDAD

El jugador del Arsenal dio la victoria a España en Dallas (EEUU) en el minuto 91, en los octavos de final del Mundial 2026 ante la selección lusa, tanto que concedió el pase a los de Luis de la Fuentes a los cuartos, que disputarán ante Bélgica el próximo viernes.

Hace dos años, el 5 de julio, en Stuttgart, otro gol suyo en la prórroga, en el minuto 119, en este caso ante Alemania, dio a España el billete para las semifinales de la Eurocopa 2024 en cuya final se impuso a Inglaterra.

PUBLICIDAD

Al final del vídeo de la marca de material deportivo, Merino, ataviado con el tradicional pañuelo rojo de las fiestas de San Fermín, de Pamplona, su ciudad natal, recomienda ir a los Sanfermines, que, según asegura, son "la mejor fiesta del mundo". EFE