Martes, 6 de julio de 2026

Madrid, 6 jul (EFE).-

OLA CALOR.- Varias ciudades.- La ola de calor que abrasa España alcanza este martes su máximo con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por altas temperaturas en casi todo el país y las mayores alertas en Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.

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INCENDIOS FORESTALES.- Barcelona.- Los Bomberos de la Generalitat trabajan en los incendios forestales en Sentmenat, La Pobla de Claramunt y Carme (Barcelona) que han puesto al límite al cuerpo de emergencias cuando todavía trata de controlar el de Les Gavarres (Girona), en medio de una ola de calor que ha disparado el riesgo de incendio.

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PRESUPUESTOS 2027.- Madrid.- El Consejo de Ministros aprueba previsiblemente la senda de déficit público hasta 2029 y el límite de gasto no financiero para los Presupuestos de 2027. SEÑAL MONCLOA

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OTAN CUMBRE.- Ankara.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la cumbre anual de la OTAN en Ankara.

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IA GOBERNANZA.- Ginebra.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a los medios de comunicación, en el marco del I Diálogo Global de IA de Naciones Unidas, en Palexpo, Ginebra.

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CASO LEIRE.- Madrid.- La declaración del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba como testigo en el caso Leire es de especial relevancia tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ya que sostiene que se reunió en dos ocasiones con la exmilitante socialista y esta le propuso restablecer su honor a cambio de información que perjudicase a la UCO.

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SANFERMINES 2026.- Pamplona.- Este 7 de julio se cumplen diez años de la violación grupal de la Manada durante los Sanfermines de 2016, un caso que marcó un antes y un después respecto a la violencia sexual.

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SANFERMINES 2026.- Pamplona.- Los toros de la ganadería de Fuente Ymbro protagonizan el primer encierro de el día grande de las fiestas en el que los pamploneses honran a San Fermín.

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SANFERMINES 2026.- Pamplona.- En el interior de la iglesia de San Lorenzo, en pleno Casco Antiguo de Pamplona, se alza la capilla de San Fermín, el espacio construido en el siglo XVIII donde reposa durante todo el año la imagen del copatrón de Navarra, conocido cariñosamente por los pamploneses como el ‘santo morenico’ por el color de su rostro y sus manos.

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JUSTICIA DERECHOS.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, clausura el curso de verano de la Universidad Complutense 'Derechos humanos y Constitución de 1978.

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CASA REAL.- León.- El rey Felipe VI entrega reales despachos de empleo en la Academia Básica del Aire y del Espacio

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TERREMOTO VENEZUELA.- Santander.- La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita con el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elias Bendodo, la base de Cruz Roja, desde donde se suman al llamamiento de ayuda para los damnificados por los terremotos de Venezuela que hace Cruz Roja, con el presidente de la entidad en la región, Javier Fernández.

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ASAMBLEA MADRID.- Madrid.- Desayuno informativo Fórum Europa con el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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TERREMOTO VENEZUELA.- Santander.- El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, visita la sede de Cruz Roja Santander y presenta el plan 'Todos con Venezuela'.

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INDITEX JUNTA.- Arteixo (La Coruña).- La multinacional textil Inditex convoca este martes Junta General Ordinaria de accionistas, a la que propondrá el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri, expresidente de Caixabank, como consejero independiente, quien reemplaza a Rodrigo Echenique, quien deja el consejo por expirar su mandato.

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FAUNA REINTRODUCCIÓN.- Villafranca de los Barros (Badajoz).- Once buitres negros recuperados en Extremadura viajan a varios países para su reintroducción.

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DERECHOS HUMANOS.- San Lorenzo de El Escorial (Madrid).- La filósofa Adela Cortina y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, intervienen en un diálogo en el curso 'Derechos humanos y Constitución de 1978. La constitución más longeva de nuestra historia ante los desafíos internacionales contemporáneos'.

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PARTIDOS PSOE.- Sevilla.- La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía.

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MÚSICA STING.- Barcelona.- El cantante Sting, ex líder de The Police y una de las voces más destacadas de la música contemporánea, actúa en el festival Les Nits Occident, en el marco de la gira mundial STING 3.0, en la que va acompañado por el guitarrista Dominic Miller y por Chris Maas a la batería

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JUAN GEA.- Mérida.- Trece años después de acompañar sobre los escenario a Concha Velasco en la obra 'Hécuba', el actor Juan Gea regresa al Festival de Teatro Clásico de Mérida en una versión actualizada del mito de Electra para reflexionar sobre "el miedo de la sociedad a perder lo que ya tiene" del Estado del bienestar.

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FÚTBOL ATHLETIC.- Bilbao.- Presentación oficial del nuevo entrenador del Athletic Club, Edin Terzić, en una comparecencia junto al presidente de la entidad, Jon Uriarte, y el director general de Fútbol, Mikel González.

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FÚTBOL BARCELONA.- Barcelona.- El presidente del Barcelona, Joan Laporta, asiste a la presentación de Barça Play, la nueva plataforma audiovisual del club.

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REAL MALLORCA.- Palma.- Rueda de prensa del nuevo entrenador del Mallorca, Luis García.

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WATERPOLO MUNDIAL.- Barcelona.- La selección española femenina de waterpolo, vigente campeona olímpica, inicia su preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat del Vallès para intentar conquistar la Superfinal de la Copa del Mundo que se disputará en Sydney (Australia) del 22 al 26 de julio.

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SALUDOS EFE AUDIOVISUAL