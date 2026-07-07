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Luis García: "Hay que ilusionar al mallorquinismo"

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Palma, 7 jul (EFE).- El entrenador del RCD Mallorca, Luis García Fernández, fue presentado este martes como nuevo técnico de la entidad balear e incidió en el trabajo que deben hacer desde todos los estamentos del club para "ilusionar al mallorquinismo".

"Es un club extraordinario, ha crecido una barbaridad, venía de vivir cinco años en Primera. Tengo mucha ilusión y ganas por estar aquí, trabajando para ponernos a funcionar e ilusionar al mallorquinismo", indicó en sus primeras palabras al volver a la isla más de 20 años después de su etapa como jugador.

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El mensaje del técnico fue especialmente de unión: "Venimos con muchísima energía y muchísima ilusión, nuestra gente lo siente de manera intensa. Necesitamos de todo el mundo. Sé lo que puede conseguir el mallorquinismo unido. Es un momento para estar más juntos que nunca, venimos de una decepción pero ya ha empezado a rodar la pelota de la nueva temporada", señaló.

Las pocas llegadas con el inicio de la pretemporada no preocupan al asturiano: "Siempre hay caras nuevas, lo afrontamos con normalidad, sabemos que hay que construir un equipo, hablo de lo que es la palabra equipo y no de nombres. El sentimiento colectivo va a ser el mismo desde el primer día. La palabra equipo en mayúsculas", explicó.

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García admitió que ha hablado con los pesos pesados y con Pablo Torre, quien tiene una cláusula de salida cedido a cualquier equipo de Primera: "He hablado con varios jugadores, los capitanes y Pablo (Torre) en ese sentido. Queremos tener a los mejores, Pablo y Martin (Valjent) son muy buenos futbolistas, cada uno en su rol. Si me preguntas por Pablo, es un jugador que dentro de mi estilo de juego es clave. Martin tiene un liderazgo extraordinario, por lo que me transmitió es un tipo muy serio y comprometido", comentó.

Por otra parte, el director de fútbol de la entidad, Pablo Ortells, confirmó que el exfutbolista del Almería, Arnau Puigmal, se encuentra pasando reconocimiento médico con el club, a punto de cerrar su incorporación.

Sobre la abrupta salida de Martín Demichelis, Ortells afirmó no arrepentirse de renovarle en su momento: "No me arrepiento porque teníamos claro que era lo que teníamos que hacer. Yo me entero igual que todos vosotros, no me gusta y me decepciona. Esto ofrece oportunidades nuevas y ahora tenemos aquí a Luis. Estoy súper feliz y contento de estar aquí", aclaró.

En el caso del director de negocios, Alfonso Díaz, admitió que el descenso le supondrá a la entidad insular unas pérdidas de 50 millones de euros, una cifra que contrasta con sus declaraciones tras el descenso donde asumía que el club "seguía creciendo a pesar del descenso". EFE

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