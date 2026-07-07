Los vecinos evitan que un hombre mate a su bebé tras herir a su pareja en Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 7 jul (EFE).- La reacción de unos vecinos que escucharon gritos de auxilio en una vivienda, evitó que un hombre matara a su bebé en Vecindario (Gran Canaria), tras atacar y herir a su pareja, según ha confirmado a EFE un portavoz de la Guardia Civil.

El detenido ya ha ingresado en prisión preventiva, acusado de un delito de intento de homicidio por el ataque contra su hijo y otro de lesiones de violencia de género, por la agresión a su pareja.

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Los hechos, adelantados este martes por La Provincia, tuvieron lugar el pasado 30 de junio, en una vivienda de la localidad de Vecindario.

Los vecinos de la familia fueron los primeros en intervenir, "al percatarse de la situación de extrema gravedad que se estaba produciendo" en ese domicilio, al que lograron acceder para contener al agresor, han relatado las fuentes.

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Cuando estos ciudadanos intervinieron, el sospechoso intentaba asfixiar a su hijo, de cinco meses, y la mujer presentaba múltiples golpes y heridas sangrantes en la cara, detalla La Provincia.

La Guardia Civil explica que, poco después, llegó a la vivienda una patrulla que se hizo cargo de la situación y pidió asistencia sanitaria para las víctimas.

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"La mujer y el niño presentaban lesiones y fueron atendidos inicialmente por los servicios sanitarios en el lugar antes trasladarlos a un centro hospitalario para su valoración médica. Posteriormente, se activaron los protocolos de protección y asistencia previstos para este tipo de casos", añade.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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