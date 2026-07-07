Los rápidos y peligrosos Cebada Gago, protagonistas del encierro del 8 de julio

Pamplona, 7 jul (EFE).- Seis toros de Herederos de D. José Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz), conocidos por su gran velocidad y peligrosidad en la carrera, protagonizarán este miércoles 8 de julio el segundo encierro de los Sanfermines 2026.

El año pasado, los Cebada Gago protagonizaron un encierro muy peligroso, que ha dejó dos corredores heridos por asta: un hombre de 38 años y natural de Caravaca de la Cruz (Murcia) que fue corneado en la axila en la calle Estafeta y otro corredor colombiano de entre 25 y 30 años que recibió una herida superficial por asta de toro en la cuesta de Santo Domingo,

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Otros seis corredores fueron trasladados al hospital por diversos traumatismos.

La ganadería gaditana ha desplazado a Pamplona un lote de ocho toros de capas oscilantes entre los cárdenos, negros y un sardo, con nombres variados como Palillero, Destacado, Juncal, Filósofo, Branador, Manijero, Pintado o Cepillito. Sus pesos oscilan entre los 555 y 610 kilos.

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Los Cebada Gago, la segunda ganadería que más veces ha corrido por las calles de Pamplona, solo por detrás de Miura, serán lidiados este miércoles por la tarde por los diestros David Galván, Román y Manuel Diosleguarde. EFE