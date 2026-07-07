Los inspectores piden al nuevo director de la AEAT que evite "injerencias externas"

Madrid, 7 jul (EFE).- La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha reclamado este martes al nuevo director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Antonio Ansón, que defienda la integridad del organismo y evite "injerencias externas".

En un comunicado remitido después de que el Consejo de Ministros aprobara el nombramiento de Ansón, los inspectores celebran que se cierre la "atípica situación" provocada por el anuncio del relevo de Soledad Fernández sin dar a conocer el nombre del sucesor.

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La asociación ha pedido a Ansón que evite la fragmentación de la Agencia y del sistema de información tributaria y que evite "traslados forzosos" o dificultades de movilidad de los empleados, en referencia a la posibles necesidades derivadas de la cesión a la Generalitat de Cataluña de la gestión de los impuestos en la región.

También reclaman al nuevo director general que defienda la autonomía organizativa de la Agencia, lo que a su juicio pasa por evitar que se alteren los procesos de selección del personal.

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Los inspectores han avanzado que van a solicitar una reunión con Ansón para exponerle sus preocupaciones y han mostrado su voluntad de cooperación, al tiempo que avanzan que permanecerán "vigilantes" de los cambios que puedan afectar a los principio de igualdad y solidaridad o a la integridad de la Agencia. EFE