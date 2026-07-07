Los Fuente Ymbro estrenan los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro

Pamplona, 7 jul (EFE).- Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas.

En una mañana de reencuentros y emociones, con un recorrido con nutrida presencia de corredores pese a ser martes, la marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos pero sin aparentes heridas por asta.

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Han sido alrededor de 2 minutos y 20 segundos de emoción tanto en las calles como en los balcones que acompañan la carrera de los astados. EFE

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