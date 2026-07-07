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Los arrendadores tienen una renta hasta 4 veces superior a sus inquilinos (21.335 euros)

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Madrid, 7 jul (EFE).- Los hogares que arrendan más de una vivienda cuentan con una renta mediana de 80.375 euros, casi 4 veces superior a la que tienen los hogares inquilinos, con 21.335 euros de renta mediana, lo que dispara la desigualdad de riqueza mediana entre ambos.

Así lo recoge un estudio elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), a partir de los datos la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, y que ha publicado el Ministerio este martes.

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Por su parte, los arrendadores con una vivienda en alquiler tienen una renta de 50.959 euros, unas 2,4 veces por encima de los inquilinos, mientras que quienes son propietarios de la vivienda en la que residen (y no cuentan con pisos en alquiler) tienen una renta mediana anual de 32.120 euros.

Por todo ello, el informe recoge que las desigualdades económicas en la población están determinadas principalmente por la posición que ocupan los hogares en el mercado residencial —ser inquilino, propietario o arrendador— más que por otras variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos.

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Asimismo, concluye que la brecha patrimonial de la población joven "responde principalmente a su dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y a su posición en el mercado residencial, más que a un factor estrictamente generacional".

Coordinado por Javier Gil, el estudio concluye que el mercado del alquiler transfiere renta de quienes menos tienen a quienes más acumulan, lo que se refleja en la riqueza patrimonial.

Los hogares inquilinos tienen una riqueza neta mediana de 2.217 euros, frente a los 193.919 euros de quienes son propietarios de su vivienda habitual.

En el caso de los hogares que alquilan una vivienda a otros, su riqueza mediana neta alcanza los 407.975 euros (184 veces la de los inquilinos) y en el caso de los multiarrendadores la cifra asciende a los 996.826 euros, unas 450 veces la de los hogares inquilinos.

Según se desprende de este estudio entre Consumo y el CSIC, "el fuerte encarecimiento del alquiler en los últimos años agrava este doble efecto", ya que, cuanto más sube la renta, más recursos transfieren los hogares inquilinos a los arrendadores y menos capacidad de ahorro les queda para acceder a una propiedad o acumular patrimonio.

El estudio advierte que la revalorización del parque residencial y la subida de precios de los alquileres no son fenómenos neutrales, sino que benefician principalmente a quienes ya son propietarios y dejan fuera a quienes no lo son.

Las diferencias en el acceso a la propiedad, la acumulación de patrimonio residencial y la obtención de rentas procedentes del alquiler se refuerzan mutuamente, ampliando las brechas económicas entre hogares. EFE

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