Llegan 3 pateras en las últimas horas a Mallorca y Formentera con 50 personas a bordo

Ibiza/Palma, 7 jul (EFE).- Un total de 13 personas de origen magrebí han sido interceptadas tras arribar este martes de madrugada en una patera a la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca.

La Delegación del Gobierno en Baleares también ha informado de la llegada a última hora del lunes de una embarcación con 23 ocupantes, que fue localizada por la Guardia Civil, hacia las 20:20 horas, en la costa de Punta Rotja, en Formentera.

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Además, otra patera con 14 personas fue rescatada por Salvamento Marítimo una hora después, a 40 millas náuticas al sureste de Formentera.

Con las tres nuevas pateras de estas últimas horas con 50 personas a bordo, y a partir de los datos del último informe del Ministerio del Interior, en lo que va de año han llegado a Baleares de forma irregular por vía marítima desde Argelia 2.723 en 144 embarcaciones.

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Durante 2025 arribaron a Baleares 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior. EFE

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