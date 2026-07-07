La provocación de Marilyn Manson se estrena en Sevilla y desafía al calor y al Mundial

Manuel Moguer

Sevilla, 7 jul (EFE).- La provocación del rock transgresor de Marilyn Manson desafió al intenso calor que sufrió Sevilla este lunes y al partido de España contra Portugal del Mundial en el primer concierto que el americano ha ofrecido en su vida en la capital andaluza como parte de la gira mundial 'One Assassination Under God Tour'.

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El concierto, uno de los dos que va a dar Manson en España, pasó por encima de los más de 30 grados que había a las 22:00 horas, cuando arrancó su actuación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, con la Plaza de España como escenario y con el posterior triunfo de España contra Portugal (1-0), victoria celebrada de forma muy tímida por quienes asistieron al concierto, más entretenidos con el cuidado espectáculo de luces y cruces invertidas que con el fútbol.

Entre los fieles imperaba también el negro en los atuendos, que no el luto en la actitud. Bailaron con ganas temas como 'Sweet dreams', quizá la canción más coreada de un concierto donde Manson ha tirado de clásicos pero también de temas modernos que sus incondicionales han celebrado sin importar el calor.

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El concierto empezó con 'Nod if you understand', seguido de 'Disposable teens' en una primera parte que se podría calificar de calentamiento si no fuera porque la Plaza de España ya ardía de calor antes de que Manson saliese a cantar.

Mientras el americano entonaba 'Exit wound', España marcaba el gol contra Portugal que le ha dado el pase a la siguiente fase del Mundial de fútbol. Casi ningún grito ante la hazaña puesto que los asistentes al concierto estaban más entretenidos escuchando a Manson gritar "Yo soy vuestra puta droga".

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Con el final del concierto llegaron la celebradísima 'Sweet dreams' y 'The beautiful people', canciones con las que el público echó el resto y hasta el intensísimo calor dio algo de tregua con un poco de brisa.

Manson jugó al despiste al final del concierto y se marchó del escenario para hacer dos vises: 'Tourniquet' y 'Personal Jesus' en una versión que los asistentes corearon con ganas.

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"Eso es más heavy que una lluvia de hachas", comentaba un joven, no más de 20 años, de negro integral, cuando Manson escupió tras acabar una canción con un notorio sonido que se escuchó en toda la plaza.

Más heavy aún que Manson es asistir a uno de sus conciertos vestido de negro cuando Sevilla superaba los 43 grados y, además, España se jugaba su futuro en el Mundial. Contra ambas, ganó el cantante.

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Marilyn Manson ha actuado en el Icónica Santalucía Sevilla Fest como parte de su gira mundial 'One Assassination Under God Tour' en una de las dos únicas fechas del rockero en España.

Acumula más de 30 años de trayectoria, recuerdan los organizadores del Icónica Santalucía Sevilla Fest, que añaden que es "uno de los nombres más influyentes y provocadores de la música contemporánea".

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Artista "camaleónico, ha sabido reinventarse sin perder su sello personal, conjugando oscuridad, teatralidad y contundencia sonora", explican, con unos directos cargados de "una fuerza escénica inconfundible" que se han convertido "en experiencias de culto" para sus seguidores en todo el mundo.

Antes de Manson calentaron -aún más- a los asistentes los VOWWS, teloneros que tienen un inconfundible sonido envolvente e industrial que enamora a los amantes de la intensidad y la distorsión. EFE

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