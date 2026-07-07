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La ola de calor abrasa a toda España y eleva a rojo el riesgo en 3 comunidades autónomas

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Madrid, 7 jul (EFE).- La sofocante ola de calor continúa este martes y mantiene a toda España bajo avisos por altas temperaturas, con nivel rojo -peligro extremo- en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana por valores entre 42-43 grados, e incluso 44 grados, y otras nueve comunidades en naranja, donde las máximas alcanzarán o superarán los 40 grados.

Aragón tiene alerta roja en toda la comunidad por máximas de hasta 42 grados en áreas del sur de Huesca, bajo Aragón de Teruel y en la Ribera del Ebro de Zaragoza, mientras que en Cataluña, solo las provincias de Lleida y Tarragona están en rojo por valores máximos que oscilarán entre 40 y 42 grados, informa la Agencia de Meteorología (Aemet) en su página web.

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La Comunidad Valenciana también está en rojo por altas temperaturas que subirán hasta los 42 grados en el litoral sur de Valencia e incluso 44 grados en la zona de Carcaixent; En las provincias de Alicante y Castellón el aviso es naranja (peligro importante) por máximas entre 39 y 41 grados.

En la mitad sur peninsular, Andalucía ha activado la alerta naranja en todas las provincias, excepto en Almería y Málaga, donde los termómetros subirán hasta los 40-42 grados, mientras que en la comunidad de Castilla-La Mancha, el sofocante calor se notará en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, en naranja por máximas hasta los 40 grados.

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Aemet también señala que en las provincias de Cuenca y Guadalajara hay alerta amarilla por fuertes tormentas que podrían ir acompañadas de intensas rachas de viento.

En Castilla y León solo hay alerta naranja por máximas hasta los 39 grados en las provincias de Ávila, Salamanca y Burgos, y aviso amarillo por tormentas en toda la comunidad salvo Salamanca, situación similar a la prevista en toda la Comunidad de Madrid, también en alerta naranja, por valores de 39 grados, y en amarillo por tormentas.

Extremadura continúa en naranja por sofocante calor con máximas que subirán hasta los 40-42 grados en áreas de las vegas del Guadiana, Siberia extremeña, Tajo y Alagón y Villuercas y Montánchez, entre otras zonas.

Al norte de la península, las comunidades de Navarra, País Vasco y La Rioja siguen con la alerta naranja por máximas entre 39 y 41 grados y en alerta amarilla (peligro bajo) por fuertes tormentas el País Vasco y Navarra.

A orillas del Mediterráneo, la Región de Murcia ha activado el nivel naranja en áreas de la vega del Segura por valores que subirán hasta los 40 grados.

Las altas temperaturas afectarán a las Canarias, donde las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen nivel naranja por valores de 39 grados; En el resto del archipiélago el aviso es amarillo por máximas que pueden alcanzar 36 grados.

Desde la Aemet señalan además que las Islas Baleares y las provincias gallegas de Lugo y Ourense (Galicia) están en amarillo por calor, mientras que Asturias y Cantabria han activado la alerta amarilla por calor o tormentas.

Meteorología advierte de que con el aviso rojo el riesgo es extremo con fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto, mientras que con el nivel naranja hay riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y para actividades usuales. EFE

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