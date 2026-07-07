La cosecha de aceite de oliva es 9% menor que la anterior, pero suficiente para el mercado

Madrid, 7 jun (EFE).- La cosecha de aceite de oliva se ha situado en 1,29 millones de toneladas en esta campaña, lo que supone un 9 % menos que en la anterior, pero "suficiente" para cumplir con las necesidades del mercado, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

La directora general de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, Elena Busutil, ha presidido este martes la mesa sectorial de aceite de oliva y aceituna de mesa, en la que se han analizado los principales resultados de la campaña 2025-2026.

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Aunque la campaña comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre, la cosecha de aceituna ya ha concluido y en estos últimos meses casi no hay producción.

Según un comunicado, se observa una producción un 9 % inferior a la de la campaña precedente y un 17 % superior a la media de las últimas cuatro.

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El ritmo de comercialización en los ochos primeros meses de campaña ha sido "similar" al de la anterior a pesar de la menor producción.

En la reunión también se ha analizado la evolución de las cotizaciones de aceite de oliva, que han seguido una "ligera tendencia a la baja durante la campaña, pero se sitúan por encima de los precios de la anterior", entre un 5,1 % y un 8,7 % en función de las distintas categorías, según los últimos datos disponibles.

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El MAPA ha señalado que se prevé una cosecha para la campaña 2026-2027 superior a la de la actual, "dadas las buenas condiciones climáticas durante los meses de primavera, que han permitido una buena floración y cuajado del fruto", aunque hasta octubre no se conocerán los primeros datos de aforo.

La mesa sectorial ha abordado la necesidad de tener dispuestas las herramientas necesarias en el caso de una sobreoferta que pueda generar desequilibrios de mercado.

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El Ministerio de Agricultura ha realizado una consulta pública previa del proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026-2027, la cual ha estado disponible hasta el 3 de julio.

En el caso de la aceituna de mesa, la producción ha alcanzado 503.000 toneladas esta campaña, con lo que se espera cubrir también las necesidades de comercialización.

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Además, se han analizado las implicaciones comerciales de los aranceles interpuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española, con pérdidas estimadas en 257 millones de euros; así como cuestiones sobre el funcionamiento de la cadena de valor del aceite de oliva y los sistemas de control. EFE