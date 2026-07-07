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La AN respalda al entrenador Louis van Gaal en un pleito con Hacienda por la indemnización tras su despido en el Barça

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La Audiencia Nacional (AN) ha dado la razón al entrenador neerlandés Louis van Gaal en un pleito contra la Administración General del Estado, en concreto Hacienda, por no aplicarle la reducción fiscal correspondiente en toda su indemnización tras ser despedido en 2003 por el Fútbol Club Barcelona.

Así, la Audiencia Nacional ha estimado, en una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, su recurso contra la decisión del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), dependiente de Hacienda, y ha determinado el derecho de Van Gaal a que se le aplique la reducción del 40% sobre el importe íntegro de la indemnización recibida del Barça, 4.239.392,98 euros.

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La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo recoge que, en enero de 2003, el entrenador acordó con el club la extinción tanto de su contrato laboral como primer entrenador del equipo como del contrato de cesión de los derechos de imagen.

En el acuerdo, Van Gaal renunció a la cláusula indemnizatoria y aceptó la propuesta del club, que planteó abonarle las nóminas del resto de la temporada, de febrero a junio de 2003, por un total de 2.239.392,98 euros, más una indemnización bruta de dos millones, apunta la AN.

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El TEAC consideró que dos millones de euros eran indemnización por despido, por lo que podría beneficiarse de la reducción del 40%, mientras que la parte restante, 2.239.392,08 euros, eran "salario regular" y, por tanto, no podía aplicarse dicha reducción, según explica la sentencia.

Sin embargo, la Audiencia Nacional argumenta que, "aunque parte de la indemnización coincida en su cuantía con los salarios, no podrían serlo porque su percepción no respondió a la ejecución de los contratos de trabajo y cesión de derechos de imagen, sino a la indemnización por la rescisión de la relación contractual".

Por ello, la AN considera que "debió permitirse la reducción del 40% sobre la totalidad de la indemnización", tal y como reclamó el entrenador.

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