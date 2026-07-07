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Juzgan a un falso terapeuta con antecedentes por abusos sexuales a un niño de 11 años

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Barcelona, 7 jul (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha juzgado este martes a un hombre, con antecedentes similares, acusado de, haciéndose pasar por terapeuta, abusar sexualmente de un niño de 11 años entre 2015 y 2016 y grabar material pornográfico con la víctima, por lo que la Fiscalía le pide 16 años de prisión.

El hombre, acusado de delitos de abuso sexual a un menor de 16 años, de utilización de un menor para elaborar material pornográfico, de intrusismo profesional y de estafa, ya fue condenado por la Audiencia de Girona a 6 años y medio de cárcel por abusos sexuales a menores de 16 años y por producción, distribución o tenencia de material pornográfico con menor de edad, pero todavía no ha cumplido la pena.

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El juicio, celebrado en la Sección novena de la Audiencia de Barcelona, ha empezado con la declaración a puerta cerrada de la víctima, que ahora tiene 22 años, seguida de la de su madre.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, durante el año 2015 el hombre se promocionaba como terapeuta familiar y psicológico en distintas clínicas y centros de Barcelona, pero “sin encontrarse colegiado profesionalmente ni ostentar los títulos académicos y universitarios para poder desempeñar esas funciones”.

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El enjuiciado, ahora de 51 años, fue contratado por la familia de la víctima para hacer terapia familiar con los hijos, menores, por lo que llevó a cabo varias reuniones e intervenciones con los progenitores entre julio de 2015 y febrero de 2016, “con el ánimo de enriquecerse injustamente y generando la apariencia de ostentar la capacitación de psicólogo en el ámbito familiar”, cobrando 350 euros mensuales.

En el marco de dichas terapias, el acusado estableció una “especial confianza” con uno de los menores, de 11 años, del que acabó abusando sexualmente, llegando grabarlo con su móvil para posteriormente almacenar el contenido en su portátil, dentro de una carpeta llamada “supernanny”, detalla el escrito del ministerio fiscal.

Como consecuencia de los hechos derivados de dicha terapia, de la que la madre abonó 2.800 euros, el joven presenta “daños en la evolución psicológica”, sostiene la acusación de la Fiscalía.

El ministerio público solicita que se imponga al sospechoso, además de la pena de 16 años de prisión e inhabilitación, una multa de 4.380 euros y una indemnización de 1.500 euros al joven por el daño moral causado, además del retorno de los 2.800 euros a su madre, si bien el abogado de la acusación particular ha solicitado que el total de la indemnización fuera para la víctima.

También pide que se mantenga al hombre en libertad vigilada durante los 10 años posteriores a su salida de prisión, que se le prohíba comunicarse o aproximarse a la víctima durante 12 años y que se le inhabilite en cualquier profesión que conlleve contacto con menores durante 10 años.

La acusación particular ha solicitado, además, añadir la declaración de la psicóloga de la víctima como testigo en el juicio, que está previsto que continúe mañana. EFE

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