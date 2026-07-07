Javi Galán firma su contrato con el Celta tras superar reconocimiento médico

Vigo, 7 jul (EFE).- El lateral izquierdo Javi Galán, último fichaje del Celta hasta el momento, firmó este martes su contrato por las próximas dos temporadas con el conjunto celeste, después de superar esta mañana con éxito el reconocimiento médico al que fue sometido en la clínica de A Sede.

El exfutbolista del Osasuna, que vivirá su segunda etapa en el equipo vigués, llegó acompañado de su agente y firmó su nuevo contrato en el despacho de la presidenta Marian Mouriño, informó el Celta.

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Durante su primera etapa en Balaídos, Javi Galán disputó un total de 79 partidos oficiales en los que se consolidó como una de las grandes referencias de la banda izquierda, lo que le abrió las puertas del Atlético de Madrid, con el que disputó la Liga de Campeones, la Supercopa de España o el Mundial de Clubes de la FIFA.

Es la segunda incorporación del conjunto dirigido por Claudio Giráldez tras el centrocampista Aleix Febas, que llegó procedente del Elche. EFE

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