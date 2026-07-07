Gavira dice que las 150 medidas acordadas por PP y Vox se notarán "más pronto que tarde"

Sevilla, 7 jul (EFE).- El portavoz de Vox en Andalucía y próximo vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Gavira, ha insistido este martes en que su partido va a ser un socio "fiable, estable y predecible", y ha asegurado que las 150 medidas incluidas en el acuerdo con el PP se van a notar "más pronto que tarde".

En una entrevista en Informa Radio, Gavira ha destacado las similitudes del acuerdo firmado el pasado jueves con el de 2019 que le dio a Juanma Moreno por primera vez la Presidencia de la Junta, de forma que se trata de un acuerdo "bueno y positivo", de dos partidos distintos que tienen como objetivo común "mejorar la vida a los andaluces".

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"La primera vez que el Partido Popular y Vox llegaron a un acuerdo, el que no cumplió no fue Vox", ha señalado Gavira, quien ha recordado que Moreno ha necesitado a Vox en dos de sus tres investiduras y en la de esta legislatura hay mucho del acuerdo suscrito en 2019 porque, según ha dicho, "nosotros no cambiamos en lo que creemos".

Se ha mostrado convencido de que la 'prioridad nacional' es un concepto en el que "todo el mundo está de acuerdo" porque se explica en que es una época donde los recursos económicos "son limitados y no se puede ayudar a todo el mundo", de forma que estos recursos vayan de manera prioritaria a resolver los problemas de los españoles.

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Según el futuro vicepresidente del Gobierno andaluz, el arraigo "es un criterio más" pero no puede ser "el único" porque cuando los criterios de baremación para recibir las ayudas se cambian se pueden vincular a otros aspectos como los económicos, sociales, laborales, formativos o familiares.

"El resultado va a ser que las ayudas sociales y el acceso a la vivienda pública protegida van a acabar, y esto no es excluyente, en manos de españoles, que son las personas en peor situación económica y necesitan ayuda prioritariamente", ha recalcado Gavira.

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Sobre la inmigración ilegal, el líder de Vox ha indicado que la propia Junta reconoce que la inmensa mayoría -"más del 90 por ciento"- que llega a Andalucía sin hacerles la prueba, rondan los 18 años, 17 o 18 años, y el origen es Marruecos y Argelia, fundamentalmente, por lo que ha advertido de que se va a poder determinar si son efectivamente menores, y si no lo son se les sacará de la "protección del servicio" de la administración andaluza.

Ha indicado que la inmigración "es el negocio" y ha añadido que cuando el andaluz conozca el coste de los efectos de la inmigración "masiva y desordenada" de España y Andalucía "va a ver que efectivamente eso es un negocio y va a conocer los nombres de las asociaciones y fundaciones" que trabajan para que "siga habiendo efecto llamada".

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Preguntado por la ausencia de su partido en los actos de homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza, Gavira ha dicho que "Andalucía no es la que representa" esta figura porque Vox quiere "una Andalucía que sea más España". EFE