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Estabilizan incendio comarca de Anoia (Barcelona) y levantan confinamiento de municipios

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Barcelona, 7 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han dado por estabilizado el incendio que afecta a la comarca barcelonesa de Anoia y han levantado el confinamiento que afectaba a más de 30.000 personas de varios municipios, excepto en la urbanización de Les Garrigues, que se halla dentro del perímetro afectado, ha informado el jefe del cuerpo, David Borrell.

Los servicios de emergencias pidieron ayer el confinamiento de La Pobla de Claramunt, la urbanización de Les Garrigues, la Torre de Claramunt, la zona oeste de Capellades, Claramunt, el sector sudeste de Igualada, el sector sudeste de Santa Margarida de Montbui y Castellolí.

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Protección Civil ha enviado antes de las 8 de la mañana un mensaje ES-Alert a los vecinos informando de que se levanta la orden de confinamiento por el incendio de Pobla de Claramunt, aunque se mantienen cortados todos los accesos al perímetro del incendio.

Los Bomberos de la Generalitat han trabajado durante toda la noche en los incendios forestales que afectan a Cataluña, y han podido contener el perímetro del de Sentmenat, en Barcelona, que se ha mantenido estable por las maniobras de los equipos de emergencias.

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Los bomberos mantienen 56 efectivos terrestres para poder estabilizar este fuego y esta mañana se incorporarán los efectivos aéreos.

Además de los incendios de la comarca de Anoia y el de Sentmenat, los Bomberos continúan trabajando en los fuegos de La Bisbal d'Empordà (Girona), también estabilizado desde el sábado, tras arrasar unas 2.200 hectáreas, y el de Artesa de Segre (Lleida), que se encuentra controlado desde ayer tras quemar unas 32 hectáreas.

El incendio que se inició ayer lunes en el municipio de Carme, en la comarca de Anoia, ha calcinado una superficie aproximada de 400 hectáreas.

El incendio de Sentmenat, que tuvo su origen en una excavadora que se incendió en una zona de campos de cultivo de difícil acceso, es el que más preocupa ahora a las autoridades, ya que podría llegar a afectar a 2.000 hectáreas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha vuelto a enviar unidades del Cuarto Batallón de Intervención a Cataluña para ayudar a la Generalitat en la extinción de los múltiples incendios declarados este lunes. EFE

(foto) (vídeo)

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