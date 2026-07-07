El presidente de Cuba asegura que médicos y rescatistas cubanos permanecerán en Venezuela "el tiempo que sea necesario"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha sostenido este lunes que los médicos y rescatistas cubanos seguirán "el tiempo que sea necesario" en Venezuela para continuar colaborando en las labores de rescate y atención de los afectados, tras los potentes terremotos registrados hace más de una semana por cuenta de los cuales ya han perdido la vida 3.535 personas.

"Médicos y rescatistas cubanos, en representación de nuestra patria, contribuyen modestamente en las acciones de rescate y atención a los afectados. Permanecerán allí el tiempo que sea necesario", ha subrayado el mandatario caribeño en un mensaje publicado en redes sociales.

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Las palabras del jefe del Ejecutivo isleño llegan después de que acudiera él mismo, encabezando una delegación cubana, a la embajada de Venezuela en La Habana en aras de firmar el libro de condolencias habilitado tras los referidos terremotos.

En su mensaje plasmado sobre dicho libro, Díaz-Canel ha trasladado sus "más sentidas condolencias al pueblo y Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela", según ha recogido la Presidencia cubana en nota de prensa.

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La comitiva que lo ha acompañado ha estado conformada por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, ambos miembros del Buró Político, y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal.