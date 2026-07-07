El Mediterráneo alcanzó a finales del pasado junio temperaturas propias de pleno agosto

Madrid, 7 jul (EFE).- La temperatura del mar Mediterráneo alcanzó "valores sin precedentes" para la época del año a finales del pasado junio, con registros 2,6 grados por encima de lo normal más propios de la segunda quincena de agosto, según datos de facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El calentamiento fue tan acusado que el Mediterráneo superó incluso el "promedio normal" del momento del año en el que el mar está más cálido, que corresponde a la segunda quincena de agosto, han explicado desde la Aemet en sus redes sociales.

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Estos valores reflejan una situación excepcional en el inicio del verano, con un mar Mediterráneo anormalmente cálido ya a finales de junio y temperaturas propias de un periodo mucho más avanzado de la temporada estival.

Según la Aemet, la temperatura del Mediterráneo llegó a situarse 2,6 grados por encima de lo habitual para esas fechas, en un contexto marcado por episodios de calor intenso y temperaturas muy elevadas tanto en tierra como en el mar. EFE

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