El ingreso mínimo vital llega a 860.458 hogares en junio, un 16,8 % más que hace un año

Madrid, 7 jul (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en junio a 860.458 hogares, lo que supone 123.591 prestaciones activas más que un año antes, un aumento del 16,8 %, según la última estadística publicada este martes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En junio había 373.943 personas beneficiarias de esta prestación, casi un 17 % más que en el mismo mes de 2025, de las que más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.070.918 (casi el 41 % del total).

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La cuantía media de la prestación es de 507 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 465,7 millones de euros.

Asimismo, más de dos tercios de los hogares que perciben el IMV conviven con menores de edad (591.436 hogares, cerca el 70 % del total) y de ellos, 144.960 son monoparentales.

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El complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, fue cobrado por 600.076 hogares en junio con una ayuda media de 67,1 euros por menor y de 122,3 euros por hogar con menores.

La edad media de beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años y en 20,2 años si se excluye a los titulares, lo que, según el Ministerio de Inclusión, refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral.

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"En este sentido, la compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo", añade el Ministerio.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 3,7 millones de personas, de las que más de 1,6 millones son menores. EFE

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