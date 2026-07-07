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El ingreso mínimo vital llega a 860.458 hogares en junio, un 16,8 % más que hace un año

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Madrid, 7 jul (EFE).- El ingreso mínimo vital (IMV) llegó en junio a 860.458 hogares, lo que supone 123.591 prestaciones activas más que un año antes, un aumento del 16,8 %, según la última estadística publicada este martes por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En junio había 373.943 personas beneficiarias de esta prestación, casi un 17 % más que en el mismo mes de 2025, de las que más de un millón son niños y adolescentes, en concreto 1.070.918 (casi el 41 % del total).

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La cuantía media de la prestación es de 507 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 465,7 millones de euros.

Asimismo, más de dos tercios de los hogares que perciben el IMV conviven con menores de edad (591.436 hogares, cerca el 70 % del total) y de ellos, 144.960 son monoparentales.

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El complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, fue cobrado por 600.076 hogares en junio con una ayuda media de 67,1 euros por menor y de 122,3 euros por hogar con menores.

La edad media de beneficiarios del IMV se sitúa en 28,5 años y en 20,2 años si se excluye a los titulares, lo que, según el Ministerio de Inclusión, refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral.

"En este sentido, la compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo", añade el Ministerio.

Desde su puesta en marcha en 2020, el IMV ha protegido a 3,7 millones de personas, de las que más de 1,6 millones son menores. EFE

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