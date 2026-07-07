El IBEX sube un 0,20 % y se asienta en los 19.700 puntos a pesar de caída bolsas asiáticas

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Madrid, 7 jul (EFE).- La Bolsa española registra una subida en los primeros compases de cotización del 0,20 % y se asienta por encima de los 19.700 puntos, que ha recuperado, a pesar de las caídas de las bolsas asiáticas tras las cifras preliminares del segundo trimestre del año de Samsung, y con el precio del petróleo brent subiendo un 1,33 %.

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En la apertura del mercado, el selectivo español, IBEX 35 suma 35 puntos, el 0,20 %, y se sitúa en 19.723,4 puntos, registrando en el año un avance del 13,95 %.

Con el euro depreciándose el 0,14 %, pero cambiándose a 1,14 dólares, en Europa, los mercados presentan un comportamiento mixto, y mientras París sube el 0,32 % y Londrse y Milán, el 0,07 % en ambos casos; Fráncfort se deja el 0,16 %, y el Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, un 0,28 %.

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Los valores que más suben en la apertura del IBEX son Amadeus, con el 1,66 %; Cellnez, con el 1,51 %; Repsol, con el 1,14 %; Logista, con el 1,13 %; y Redeia, con el 1,05 %.

Por el contrario, ACS registra la mayor caída del IBEX, con el 1,53 %.

En el continuo, Duro Felguera registra el mayor avance, con el 3,10 %; mientras que el mayor descuento es para TSK, con el 2,56 %.

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El mercado se encuentra atento al cierre de los mercados asiáticos, con el índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, que ha perdido un 4,91 % este martes, pese a que el fabricante de chips Samsung Electronics ha publicado unas previsión récord para su resultado operativo del segundo trimestre que multiplica casi por 19 el registrado en el mismo período del año anterior; y el Nikkei de Tokio perdió el 2,12 %.

Samsung registra una caída del 6,92 %.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó también un 1,26 %; el parqué de Shenzhen se dejó el 1,24 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, se deja el 0,81 %.

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El precio del petróleo registra alzas de nuevo, de modo que el brent, de referencia en Europa, sube un 1,29 %, hasta los 72,92 dólares el barril, y el texas intermediate, de referencia en EE.UU., sube el 1,44 %, hasta los 69,54 dólares.

Los futuros de Wall Street avanzan un comportamiento mixto a esta hora, con un alza del 0,14 % para el Dow Jones de Industriales, y caídas del 0,14 % para el S&P 500 y del 0,71 % para el Nasdaq.

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En el mercado de bonos, la rentabilidad del alemán a diez años sube hasta el 2,978 %; y la del español hasta el 3,458 %, con la prima de riesgo en 42,9 puntos básicos.

El bitcóin cae un 0,80 %, y se encuentra en 63.279,4 dólares. EFE

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