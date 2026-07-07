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El IBEX abre en verde y recupera los 19.700 puntos a pesar de caída de bolsas asiáticas

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Madrid, 7 jul (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con un alza del 0,17 % y recupera el nivel de los 19.700 puntos a pesar de las caídas de las bolsas asiáticas tras las cifras preliminares del segundo trimestre del año publicados por Samsung, mientras el precio del petróleo brent sube un 1,38 %.

En la apertura del mercado, el principal índice español, el IBEX 35, suma 29 puntos, el 0,17 %, y se sitúa en 19.709,2 puntos, con lo que registra en lo que va de año un avance del 13,92 %.

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Los valores que más suben en la apertura son Amadeus, con el 1,66 %, Logista, con el 0,72 %, y Unicaja, con el 0,68 %, mientras que la mayor caída es para ACS, con el 2,26 %. EFE

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