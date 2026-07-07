El calor reduce de nuevo la reserva hídrica hasta el 77,1 % de su capacidad

(Corrige fecha)
Madrid, 7 jul (EFE).- Las altas temperaturas estivales han reducido por séptima semana consecutiva la reserva hídrica de los pantanos españoles, que se sitúa en el 77,1 % de su capacidad total con 43.199 hectómetros cúbicos de agua (hm³), según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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Los embalses perdieron 756 hm³, un 1,3 % de su capacidad, en una semana en la que las precipitaciones fueron "escasas" en la vertiente mediterránea y "muy escasas" en la vertiente atlántica y en la que Gerona registró la máxima con 19,3 litros por metro cuadrado.
Todos los embalses han perdido capacidad durante los últimos días, a excepción de los correspondientes al País Vasco, que mantienen el mismo porcentaje del 85,7 % de almacenamiento, uno de los más elevados de las 16 cuencas.
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Las que más pierden son las internas de Cataluña (un 3,3 % menos respecto a la semana pasada), Ebro (un 2,7 % menos) y Cantábrico Oriental (2,7 %).
Siete cuencas pierden entre un 1 y un 2 %: las de Galicia Costa (un 1,9 % menos), Duero (1,7 %), Cantábrico Occidental (1,5 %), Miño-Sil (1,2 %), Guadalquivir (1,1 %), Júcar (1,1 %) y Tajo (1 %).
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El resto pierde cantidades inferiores, como sucede con Tinto, Odiel y Piedras (un 0,9 %), Guadalete-Barbate (0,8 %), Guadiana (0,8 %), Mediterráneo andaluz (0,7 %) y Segura (0,4 %).
A pesar de esta disminución del recurso embalsado, hay 3.343 hm³ más que el año pasado por estas fechas (cuando había 39.856 acumulados) y 9.953 hm³ más que la media de los últimos diez años (con 33.246 certificados).
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El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
EMBALSADA
Cantábrico oriental
73
57
78,1 %
Cantábrico occidental
490
403
82,2 %
Miño-Sil
3.030
2.376
78,4 %
Galicia Costa
684
461
67,4 %
Cuencas internas del País Vasco
21
18
85,7 %
Duero
7.602
6.184
81,3 %
Tajo
11.056
7.899
71,4 %
Guadiana
9.538
7.667
80,4 %
Tinto, Odiel y Piedras
229
185
80,8 %
Guadalete-Barbate
1.651
1.385
83,9 %
Guadalquivir
8.030
6.546
81,5 %
Mediterránea Andaluza
1.174
865
73,7 %
Segura
1.140
662
58,1 %
Júcar
2.846
1.797
63,1 %
Ebro
7.802
6.098
78,2 %
Cuencas internas de Cataluña
677
596
88,0 %
TOTAL
56.043
43.199
77,1 %
EFE
ppm/acm
(infografía)
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