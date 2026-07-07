El calor reduce de nuevo la reserva hídrica hasta el 77,1 % de su capacidad

(Corrige fecha)

Madrid, 7 jul (EFE).- Las altas temperaturas estivales han reducido por séptima semana consecutiva la reserva hídrica de los pantanos españoles, que se sitúa en el 77,1 % de su capacidad total con 43.199 hectómetros cúbicos de agua (hm³), según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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Los embalses perdieron 756 hm³, un 1,3 % de su capacidad, en una semana en la que las precipitaciones fueron "escasas" en la vertiente mediterránea y "muy escasas" en la vertiente atlántica y en la que Gerona registró la máxima con 19,3 litros por metro cuadrado.

Todos los embalses han perdido capacidad durante los últimos días, a excepción de los correspondientes al País Vasco, que mantienen el mismo porcentaje del 85,7 % de almacenamiento, uno de los más elevados de las 16 cuencas.

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Las que más pierden son las internas de Cataluña (un 3,3 % menos respecto a la semana pasada), Ebro (un 2,7 % menos) y Cantábrico Oriental (2,7 %).

Siete cuencas pierden entre un 1 y un 2 %: las de Galicia Costa (un 1,9 % menos), Duero (1,7 %), Cantábrico Occidental (1,5 %), Miño-Sil (1,2 %), Guadalquivir (1,1 %), Júcar (1,1 %) y Tajo (1 %).

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El resto pierde cantidades inferiores, como sucede con Tinto, Odiel y Piedras (un 0,9 %), Guadalete-Barbate (0,8 %), Guadiana (0,8 %), Mediterráneo andaluz (0,7 %) y Segura (0,4 %).

A pesar de esta disminución del recurso embalsado, hay 3.343 hm³ más que el año pasado por estas fechas (cuando había 39.856 acumulados) y 9.953 hm³ más que la media de los últimos diez años (con 33.246 certificados).

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El siguiente cuadro detalla el estado de las cuencas, su capacidad y la situación actual:

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico oriental

73

57

78,1 %

Cantábrico occidental

490

403

82,2 %

Miño-Sil

3.030

2.376

78,4 %

Galicia Costa

684

461

67,4 %

Cuencas internas del País Vasco

21

18

85,7 %

Duero

7.602

6.184

81,3 %

Tajo

11.056

7.899

71,4 %

Guadiana

9.538

7.667

80,4 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

185

80,8 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.385

83,9 %

Guadalquivir

8.030

6.546

81,5 %

Mediterránea Andaluza

1.174

865

73,7 %

Segura

1.140

662

58,1 %

Júcar

2.846

1.797

63,1 %

Ebro

7.802

6.098

78,2 %

Cuencas internas de Cataluña

677

596

88,0 %

TOTAL

56.043

43.199

77,1 %

EFE

ppm/acm

(infografía)