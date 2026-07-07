El belga Onana, lesionado en la rodilla derecha

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- Amadou Onana, centrocampista de la selección de Bélgica, se retiró este lunes lesionado en la rodilla derecha, con un mal gesto en una caída y que le provocó aparentemente una torsión, en el partido de los octavos de final ante Estados Unidos, en el que debió ser sustituido por Hans Vanaken en el minuto 21.

El medio centro del Aston Villa fue atendido sobre el césped, salió del campo por su propio pie, se probó la articulación y sintió que su continuidad en el encuentro era imposible.

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Después, se sentó unos instantes en el banquillo y tomó camino del vestuario, con una visible cojera, aunque por su propio pie junto a los servicios médicos de la selección.

Las pruebas médicas determinarán el alcance exacto de la dolencia. EFE