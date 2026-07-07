Espana agencias

Diez años de la violación grupal de 'la Manada', el caso que lo cambió todo

Guardar
Google icon

Javier Rodrigo

Pamplona, 7 jul (EFE).- La violación grupal de 'la Manada' en los Sanfermines de 2016 sigue proyectando diez años después una larga sombra sobre Pamplona y el conjunto de España. Aquel estallido de indignación trascendió las murallas de la ciudad, impulsado al grito de 'Yo sí te creo', y empujó una revisión colectiva sobre el consentimiento y los límites. 

PUBLICIDAD

Todo comenzó en la madrugada del 7 de julio de 2016, en plenos Sanfermines, cuando una joven madrileña de 18 años denunció haber sido violada en grupo por cinco hombres que se hacían llamar 'la Manada' en un chat.

Horas después fueron detenidos y el 9 de julio ingresaron en prisión provisional sin fianza. Sus nombres son Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza. Los cinco continúan en prisión.

PUBLICIDAD

El caso supuso un punto de inflexión ante las agresiones sexuales, dio mayor visibilidad al problema y provocó una oleada de solidaridad con las víctimas. Pamplona reaccionó y lo hizo en la calle, con una contestación que después se extendió por toda España.

Aquella sacudida social y judicial fue el germen de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, la del 'solo sí es sí', que eliminó la distinción entre abuso y agresión y colocó el consentimiento en el centro, aunque también ha provocado rebaja de condenas y excarcelaciones, incluidas las reducciones de 15 a 14 años de prisión para tres de los miembros de la Manada.

Diez años después, el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, subraya que aquel episodio marcó “un antes y un después”. Recuerda aquellos días “con mucha rabia y mucho enfado” y los define como “momentos durísimos” en lo personal y lo institucional.

El alcalde incide en que el caso visibilizó “el impuesto de inseguridad” que pagan las mujeres “por salir a la calle a cualquier hora y en cualquier lugar”, y evidenció una brecha entre “la velocidad a la que avanzaba la sociedad” y la de “determinados sectores de la judicatura”.

Sin querer ser "triunfalista" valora que Pamplona “supo estar a la altura” y ponerse “a la cabeza en la lucha contra las agresiones sexistas”.

El impacto, añade, trascendió a la ciudad: “Fueron muchísimos los ayuntamientos que se pusieron en contacto con nosotros para aprender y replicar el modelo de Pamplona”. Quien ha querido avanzar “al mismo ritmo que Iruña”, concluye, “ha podido hacerlo gracias a ese aprendizaje compartido”.

La directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), Patricia Abad, tiene un recuerdo ambivalente: "Por un lado, la indignación, y por otro lado, el orgullo de ver cómo la mayoría social en Navarra salía a la calle impulsada por el movimiento feminista a manifestar su rechazo frente a la violencia sexual desde el minuto uno".

Una década después, ha declarado, el principal mensaje a transmitir es que "la violencia sexual no es una suma de casos aislados, sino una expresión extrema de una desigualdad que sigue presente en nuestra sociedad".

"La prevención empieza mucho antes de una agresión: en la educación, en las relaciones igualitarias, en el cuestionamiento de determinados modelos de masculinidad y en el compromiso colectivo de no mirar hacia otro lado", ha indicado.

Esther Erice, vocal del CGPJ, era en 2016 la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra. Recuerda el rechazo social sin paliativos a esta violación como una "muestra de madurez de la sociedad".

Erice ha recalcado que el caso de 'la Manada' provocó la introducción de algunas mejoras en la actuación del poder judicial: "Lo más reseñable me parece el incremento de la formación a jueces y magistrados y todos los operadores jurídicos", así como "el refuerzo también del trabajo en red que se venía realizando para que la atención sea del conjunto de las instituciones".

Desde entonces, ha apuntado, también se ha podido ahondar en la especialización de los juzgados que atienden esta materia y en la preservación de la intimidad y los datos personales de las víctimas. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

Los futbolistas se vieron envueltos en acusaciones de infidelidad tras la amistad del defensa con la pareja de João Félix

João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

De gerente en una empresa a renunciar para conciliar, la realidad del 40% de las madres en España: “Me sentí invisible”

Teresa Serrano, quien ocupó un cargo directivo en una cadena de supermercados, describe cómo la falta de apoyo y la presión en el entorno laboral la empujaron a abandonar su puesto para cuidar de sus hijos

De gerente en una empresa a renunciar para conciliar, la realidad del 40% de las madres en España: “Me sentí invisible”

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 6 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 6 de julio

El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

Esta fruta se compone en un 92 % de agua, por lo que es ideal para la hidratación

El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común en las donaciones

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

DEPORTES

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial