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Desarticulado en Reus un grupo criminal que robaba bicicletas de alta gama en Cataluña

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Tarragona, 7 jul (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han desarticulado en Reus (Tarragona) un grupo criminal especializado en el robo de bicicletas de alta gama por toda Cataluña con la detención, el pasado jueves, 2 de julio, de dos personas a quienes se atribuye ocho delitos de hurto, uno en grado de tentativa.

Según ha informado este martes la policía catalana, uno de los detenidos se hacía pasar por ciclista profesional y compartía algunos kilómetros de ruta con la víctima para ganarse su confianza.

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Después, le pedía probar la bicicleta o bien ideaba algún pretexto para hacerlo, ya fuera para ayudarle con un pinchazo o para ofrecerle material para su bicicleta. Entonces, aprovechaba para huir con la bicicleta e introducirla en el vehículo donde le esperaban otros miembros del grupo.

La investigación comenzó el pasado 27 de mayo a raíz de dos hurtos de bicicletas de alta gama cometidos el mismo día en Castelldefels y Mataró (Barcelona).

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Los ladrones también actuaron posteriormente en Barcelona, Vinyols i els Arcs (Tarragona), Premià de Dalt y El Masnou (Barcelona).

Según los Mossos, la sucesión de delitos en un período de tiempo tan breve y en diversos puntos de Cataluña reforzó las sospechas de que se trataba de un grupo organizado, con una clara distribución de roles y una elevada movilidad para desplazarse e identificar nuevas víctimas.

Un ciclista alertó el 2 de julio a una patrulla de la Guardia Urbana de Reus de que había sido víctima de una tentativa de hurto de su bicicleta.

A raíz de este aviso, los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos de los presuntos miembros del grupo, un hombre de 47 años y una mujer de 28, e investigaron a una tercera persona presuntamente relacionada con los hechos, un hombre de 40 años.

El valor de las bicicletas sustraídas supera los 50.000 euros y, hasta ahora, los Mossos han recuperado una de ellas y continúan las gestiones para localizar y recuperar el resto.

Los detenidos pasaron el sábado a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Reus. EFE

dpj/pll/ros

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