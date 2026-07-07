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Declara el guardia civil al que Leire Díez habría ofrecido ser asesor de Mercedes González

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Madrid, 7 jul (EFE).- El juez Santiago Pedraz reanuda este martes la ronda de interrogatorios en el caso Leire con la declaración como testigo del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo y al que Leire Díez habría ofrecido un puesto de asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera información que pudiese perjudicar a la UCO.

Según declaró Villalba ante la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, mantuvo dos reuniones con Leire Díez el 10 y el 26 de marzo de 2025 en las que la exmilitante del PSOE alardeó de sus vínculos con "los de arriba del Gobierno" y de tener acceso al "'one' del Gobierno", en alusión a Pedro Sánchez.

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Como muestra de su poder le aseguró incluso, según el testimonio de Villalba, que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).

Villalba aseguró en su declaración que la exmilitante socialista le ofreció recuperar su reputación y darle un puesto de responsabilidad como asesor de la directora general del instituto armado, quien, según le comentó Leire Díez, estaba "esperando el 'feedback'" de la reunión.

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Mercedes González, ahora investigada en esta causa, declaró el pasado 16 de junio en el Senado que en el segundo encuentro que mantuvo con Leire Díez, de los tres que tiene acreditados la UCO -ninguno de ellos en la Dirección General-, esta le pidió restituir en su puesto a Villalba.

Una propuesta que González aseguró haber rechazado de plano y que le llevó a dar por terminado el encuentro inmediatamente.

Este mismo martes están citados también como testigos en esta causa una de las fundadoras del medio Crónica Libre Patricia Isabel Espinar en relación a contratos del PSOE con este medio, así como Francisco Ortega, exescolta y exempleado de Correos que acompañó a Díez en sus citas con Rubén Villalba, quien cuando se produjo su imputación en el caso Koldo estaba destinado en la Embajada de España en Venezuela.EFE

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