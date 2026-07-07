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Cruïlla 2026 se prepara para recibir a Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini y Suede

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Barcelona, 7 jul (EFE).- La 16.ª edición del festival Cruïlla, que tendrá lugar en el Parc del Fòrum del 8 al 11 de julio, aterriza a partir de este miércoles en Barcelona con más de 50 actuaciones, entre las que destacan las de Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini, Two Door Cinema Club, Suede, Ezra Collective, Bomba Estéreo, Faithless o The Black Crowes.

Pixies, considerados una de las bandas más influyentes de la historia del indie, cuyo sonido redefinió el rock alternativo de los años 90 y hoy sigue siendo referencia para generaciones posteriores, cerrarán la noche del jueves celebrando sus 40 años de trayectoria.

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Justo antes, Suede, grupo que desde su irrupción en los años noventa se ha convertido en una de las bandas más influyentes del britpop, presentará su décimo álbum de estudio, 'Antidepressants'.

Por su parte, David Byrne, exlíder de Talking Heads, mostrará el viernes su nuevo disco, 'Who Is The Sky?', una obra vibrante y atrevida que combina ritmos de clave cubana con arreglos orquestales.

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A su vez, Two Door Cinema Club regresarán al Festival Cruïlla con himnos como 'What You Know' o 'I Can Talk', igual que Bomba Estéreo, dúo colombiano que fusiona la electrónica con los ritmos caribeños, el rap, el reggae, el rock o el reguetón.

Halsey vuelve a los escenarios del Cruïlla para homenajear y reivindicar el décimo aniversario de 'Badlands', ahora que ha hecho público que su sello no le permite grabar nueva música, mientras que el debut de Reneé Rapp en España demostrará por qué es una de las artistas con mayor proyección del panorama pop actual.

Llegan a Barcelona con el mismo espíritu de baile The Hives, explosivos y salvajes, así como Faithless, banda clave para entender la electrónica.

También participarán en la cita artistas internacionales como Ezra Collective, Jon Batiste, Jovanotti, Meute, Polo & Pan, Yami Safdie, Sampa The Great, Mind Enterprises, Son Rompe Pera, Bacilos y Joaquina.

En el ámbito nacional, Rigoberta Bandini seguirá presumiendo de la fuerza de su 'Jesucrista Superstar'; al igual que Sen Senra, sinónimo de vanguardia musical; Zahara y su nueva propuesta de fiesta electrónica; o las bandas Parquesvr, con su rock madrileño; Chiquita Movida, el proyecto de regreso de Rayden; o la promesa indie Ultraligera.

El panorama local catalán, esencial para entender el cartel del Cruïlla, estará presente con grandes nombres como Els Pets, con la gira de celebración de sus 40 años de trayectoria; Alizzz, con el último concierto de su actual gira; Mishima, que cantará por primera vez en el ciclo; Mazoni, con la presentación de 'Banderes per daltònics'; y La Ludwig Band y Dan Peralbo i El Comboi, dos de las bandas de más presente del nuevo rock catalán.

Nuevos referentes, artistas ya consolidados y propuestas que marcan las tendencias de la música actual, como Paco Pecado, Greta, Svetlana, Svsto, Xicu o Sadie Jean, se cuentan también entre los más de 50 músicos que protagonizarán este Cruïlla 2026.

En paralelo, el festival contará con una amplia programación de humor, con nombres destacados del panorama como Ana Morgade, Ignatius, Marc Sarrats, Charlie Pee, Oye Sherman, Ana Polo, Joel Díaz, Manel Vidal, Irene Sango, David Martos, Carlo Padial o Asaari Bibang.

Además, Cruïlla seguirá apostando por el arte urbano, con una nueva convocatoria en la que se han seleccionado doce artistas emergentes encargados de interpretar visualmente algunos de los nombres del cartel musical, y por la danza, con una oferta que va del swing y el lindy hop a las danzas urbanas africanas, pasando por el hip hop, el breakdance y la experimentación escénica. EFE

gcm/hm/jlg

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