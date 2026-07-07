CR7 entra en el club de jubilados de Neymar, Modric, Neuer, Valencia, Ochoa, Muslera...

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- Cristiano Ronaldo lloró este lunes en Dallas la eliminación de Portugal del Mundial en octavos de final y el fin de su historia a los 41 años, que se resume en 27 partidos jugados en 6 ediciones y 11 goles anotados.

El de Funchal dejó su adiós tras caer con España por 0-1 al filo del tiempo reglamentario apenas un día después de que con la eliminación de Brasil ante Noruega, Neymar, el máximo goleador de la Canarinha en todos los tiempos, presentara su dimisión en el mismo escenario donde comenzó su idilio a los 18 años: el MetLife Stadium de Esat Rutherford.

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Con 34 años cumplidos el 5 de febrero, Neymar jugó cuatro versiones de la Copa del Mundo y se fue con la desilusión de no haber ayudado a Brasil a conquistar 'el hexa', como sí lo ayudó a ganar la primera medalla de oro olímpica en Río 2016.

También con 34 años a los que llegó el 23 de febrero se fue el mediocentro Casemiro, por veces capitán del equipo verdeamarelo y uno de los más criticados en la campaña que llegó a su fin en octavos de final por culpa de Noruega (1-2).

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Aunque estaba anunciado, el mismo lunes 5 de julio quedó marcado como el día del adiós del legendario guardameta Guillermo 'Memo' Ochoa al caer el Tri por 2-3 ante Inglaterra en el estadio Azteca.

El 13 de julio cumplirá 41 años. Se va con el honor de ser junto con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo los jugadores que participaron en seis ediciones del Mundial.

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El 2 de julio llegó la hora del creativo de 40 años Luka Modric, quien nada pudo hacer para impedir la derrota de Croacia ante Portugal por 1-2 en partido de los dieciseisavos de final.

El ídolo del Real Madrid fue artífice de las campañas de los Vatremi que terminaron con el segundo puesto en el Mundial de Rusia 2018 y en el tercero de Catar 2022.

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Con 40 años Manuel Neuer ratificó su decisión de no jugar más con la selección de Alemania el 29 de junio, tras caer ante Paraguay en el partido por un cupo en los octavos de final.

Dejó un legado de 128 partidos jugados en cinco mundiales y el título de campeón en Brasil 2014. Hizo historia como el jugador más veterano de la selección alemana y como el arquero con más partidos disputados en la historia de los Mundiales.

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La caída de Ecuador en la fase de dieciseisavos de final ante México deparó el adiós de Enner 'Superman' Valencia, quien con 36 años es el máximo goleador de la Tri con 49 goles en 109 partidos jugados desde 2012.

Aunque nació en Buenos Aires el 16 de junio de hace 40 años, Fernando Muslera hizo su carrera en el fútbol uruguayo y se hizo casi fijo entre los tres palos de la Celeste. Pero tras la eliminación, el 26 de junio en fase de grupos con un grosero error suyo que terminó con el solitario gol de España, le llovieron las críticas por haber sido titular en el torneo.

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Su retirada se hizo oficial horas después y atrás quedaron 133 partidos, 4 copas del mundo y una Copa América. EFE

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