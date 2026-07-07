Espana agencias

Cambiar de carrera no es un drama: casi un 10 % de alumnos nuevos varía de estudio

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jun (EFE).- Cambiar de carrera no es un drama y casi un 10 % de alumnos de nuevo ingreso decide variar de estudios cada año, según los últimos datos del Ministerio de Universidades, que señalan las ramas de ciencias e ingeniería y arquitectura como las de mayor tasa de cambio.

Los alumnos que han superado la prueba de acceso a la universidad 2026 (PAU) acaban de solicitar la admisión a distintos grados en diferentes universidades y en muchos casos las elevadas notas de corte abren una abanico a elegir, que no siempre es el deseado.

PUBLICIDAD

A ello se añade que la capacidad de plazas públicas resulta insuficiente para la demanda en determinadas carreras. En el curso 2024-2025 se ofertaron 245.226 plazas y en Ciencias de la Salud la tasa de ocupación fue superior al 100 %.

Muchos estudiantes que no consiguen entrar el primer año en el grado deseado se matriculan en otro del mismo campo e intentan cambiar al año siguiente, sobre todo en ciencias donde un 12,4 % de alumnos varía, y en ingenierías donde la tasa de cambio es cercana al 11 %.

PUBLICIDAD

En las universidades públicas es mayor el cambio (del 9,6 %) que en las privadas (del 7,1 %).

La profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, Carol Dweck, deja claro que un cambio de estudio no evidencia falta de talento: "dudar y reorientarse no es fracasar, sino disponer de más información sobre uno mismo", señala en un artículo en el que incide que hay verlo con normalidad, incluso el abandono universitario, que ronda el 22 %.

"La narrativa de 'elige bien o pierdes el tren' pertenece a otra época", coincide la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de UOC Laia Lluch en el mismo artículo, en el que destaca que "uno de cada cinco estudiantes cambia de rumbo y no es una excepción minoritaria".

 El sistema ofrece muchas vías para continuar formándose: traslados de expediente, convalidaciones, la Formación Profesional de grado superior o las microcredenciales.

Los estudiantes con notas de admisión más bajas tienden a cambiar más de carrera; por ejemplo, en el tramo de nota de 5 a 5,5 puntos, la tasa de cambio es del 13,6 %, mientras que en el tramo de 12 a 14 puntos es del 8,2 %.

Además existe una relación directa y positiva entre los estudiantes con notas de acceso altas y su rendimiento que alcanza el 91,6 %, frente al 62 % de quienes acceden con notas más bajas.

Los mejores rendimientos se dan en Enfermería (93 %), Magisterio de Primaria (92 %) y Medicina (90,5 %).

El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el sistema universitario también resalta las bajas tasas de finalización a tiempo: solo el 38,3 % de los estudiantes logra finalizar su carrera universitaria en el tiempo estipulado y aproximadamente el 50 % necesita al menos un año adicional para poder graduarse .

"Los problemas de falta de motivación y el alto abandono en las carreras evidencian que muchos alumnos ingresan sin tener claras las exigencias o las perspectivas reales de sus estudios. Para solucionar esto es necesario ofrecer una orientación académica que debe implementarse en el Bachillerato", resaltan los autores de este informe. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

Los futbolistas se vieron envueltos en acusaciones de infidelidad tras la amistad del defensa con la pareja de João Félix

João Félix y Pedro Porro, rivales en el España-Portugal y en el amor: el viejo triángulo con Magui Corceiro que sacudió sus vidas

De gerente en una empresa a renunciar para conciliar, la realidad del 40% de las madres en España: “Me sentí invisible”

Teresa Serrano, quien ocupó un cargo directivo en una cadena de supermercados, describe cómo la falta de apoyo y la presión en el entorno laboral la empujaron a abandonar su puesto para cuidar de sus hijos

De gerente en una empresa a renunciar para conciliar, la realidad del 40% de las madres en España: “Me sentí invisible”

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 6 de julio

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

La Primitiva: esta es la combinación ganadora del sorteo de este 6 de julio

El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

Esta fruta se compone en un 92 % de agua, por lo que es ideal para la hidratación

El melón, la fruta estrella de las mesas de verano que es fuente de vitaminas y minerales

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común en las donaciones

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

DEPORTES

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial