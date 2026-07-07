Cambiar de carrera no es un drama: casi un 10 % de alumnos nuevos varía de estudio

Madrid, 7 jun (EFE).- Cambiar de carrera no es un drama y casi un 10 % de alumnos de nuevo ingreso decide variar de estudios cada año, según los últimos datos del Ministerio de Universidades, que señalan las ramas de ciencias e ingeniería y arquitectura como las de mayor tasa de cambio.

Los alumnos que han superado la prueba de acceso a la universidad 2026 (PAU) acaban de solicitar la admisión a distintos grados en diferentes universidades y en muchos casos las elevadas notas de corte abren una abanico a elegir, que no siempre es el deseado.

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A ello se añade que la capacidad de plazas públicas resulta insuficiente para la demanda en determinadas carreras. En el curso 2024-2025 se ofertaron 245.226 plazas y en Ciencias de la Salud la tasa de ocupación fue superior al 100 %.

Muchos estudiantes que no consiguen entrar el primer año en el grado deseado se matriculan en otro del mismo campo e intentan cambiar al año siguiente, sobre todo en ciencias donde un 12,4 % de alumnos varía, y en ingenierías donde la tasa de cambio es cercana al 11 %.

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En las universidades públicas es mayor el cambio (del 9,6 %) que en las privadas (del 7,1 %).

La profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, Carol Dweck, deja claro que un cambio de estudio no evidencia falta de talento: "dudar y reorientarse no es fracasar, sino disponer de más información sobre uno mismo", señala en un artículo en el que incide que hay verlo con normalidad, incluso el abandono universitario, que ronda el 22 %.

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"La narrativa de 'elige bien o pierdes el tren' pertenece a otra época", coincide la profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de UOC Laia Lluch en el mismo artículo, en el que destaca que "uno de cada cinco estudiantes cambia de rumbo y no es una excepción minoritaria".

El sistema ofrece muchas vías para continuar formándose: traslados de expediente, convalidaciones, la Formación Profesional de grado superior o las microcredenciales.

Los estudiantes con notas de admisión más bajas tienden a cambiar más de carrera; por ejemplo, en el tramo de nota de 5 a 5,5 puntos, la tasa de cambio es del 13,6 %, mientras que en el tramo de 12 a 14 puntos es del 8,2 %.

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Además existe una relación directa y positiva entre los estudiantes con notas de acceso altas y su rendimiento que alcanza el 91,6 %, frente al 62 % de quienes acceden con notas más bajas.

Los mejores rendimientos se dan en Enfermería (93 %), Magisterio de Primaria (92 %) y Medicina (90,5 %).

El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el sistema universitario también resalta las bajas tasas de finalización a tiempo: solo el 38,3 % de los estudiantes logra finalizar su carrera universitaria en el tiempo estipulado y aproximadamente el 50 % necesita al menos un año adicional para poder graduarse .

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"Los problemas de falta de motivación y el alto abandono en las carreras evidencian que muchos alumnos ingresan sin tener claras las exigencias o las perspectivas reales de sus estudios. Para solucionar esto es necesario ofrecer una orientación académica que debe implementarse en el Bachillerato", resaltan los autores de este informe. EFE