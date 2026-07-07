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Bravo (PP) acusa a Sánchez de utilizar los presupuestos de 2027 como mecanismo de adelanto electoral

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El Vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha acusado al presidente Sánchez de plantear la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, como una fórmula para justificar, si son rechazados, un adelanto electoral para la próxima primavera.

En una entrevista en RNE, Bravo ha declarado que "no sería muy descabellado" pensar en la presentación de los presupuestos como una herramienta del Presidente para "justificar sus posturas", encaminándose hacia el adelanto electoral.

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Según el dirigente popular, la estrategia de Sánchez es: "Voy a presentar los presupuestos, los rechazan, convoco elecciones en la primavera del año que viene y ya no digo que los adelanto sino que se van a celebrar en el 27"

Además, ha calificado de "paripé" y "poco ético" que desde el Gobierno se hable ahora de unas cuentas públicas en pleno auge de los casos de corrupción que le rodean y con menos apoyos parlamentarios, después de que PNV diga "hasta aquí hemos llegado", cuando también lo dice Junts y ERC "pone en duda" que salgan adelante los presupuestos.

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El dirigente del PP ha recordado que el Ejecutivo ha llegado a presumir de gobernar sin Presupuestos aprobados durante buena parte del mandato y sacarlos ahora, cuando menos apoyos tienen, opina que es "tomarle el pelo a los españoles".

EL DATO DEL CIS SOBRE LA POBREZA

En la entrevista, Juan Bravo también ha contestado ante la perspectiva de que a pesar de las circunstancias "negativas" en lo económico, "el país sigue creciendo" y la previsión de crecimiento "aumenta". A esto, Bravo ha recordado la obligación constitucional de presentar los Presupuestos y ha ironizado sobre si "Sánchez ha descubierto un nuevo sistema" al no sacarlos.

"A España han venido 3 millones de personas. Hay 3 millones de personas más consumiendo. Solo faltaría que el PIB no hubiese crecido. En segundo lugar, ¿ese crecimiento es sano?" ha planteado vicesecretario del PP.

A continuación, el dirigente 'popular' ha cuestionado que los datos macroeconómicos reflejen la realidad que perciben los españoles y ha citado cifras del CIS para defender su argumento: si en 2019 un 3% de los encuestados se consideraba de "clase baja o pobre", en abril de 2026 ese porcentaje habría subido al 19,6%.

Bravo atribuye parte del crecimiento del PIB al aumento de la población inmigrante y al endeudamiento público, afirma que "crece el PIB porque consumimos público" y sostiene que ese crecimiento no se traduce en una mejora del poder adquisitivo de los españoles, sino que cuando esa cifra la dividimos entre el número de españoles, "tocamos a menos".

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