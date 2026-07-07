Bolaños aboga por reformar la acusación popular tras encuestas críticas con la Justicia

Madrid, 7 jul (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado la apuesta del Gobierno para modificar la figura de la acusación popular, que permite a organizaciones tachadas de "ultras" emprender acciones legales que quedan "en nada", al hilo de las encuestas que revelan una alta desconfianza ciudadana en la justicia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha aprovechado las preguntas respecto a la mala percepción de los españoles del funcionamiento de los tribunales para cargar contra el uso "espurio y antidemocrático" de la acusación popular por entidades "ultraderechistas" para interponer querellas contra personas "simplemente por ser progresistas o familiares de progresistas".

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Eso sí, el ministro ha remarcado su "confianza absoluta" en el sistema judicial y su convencimiento de que "el tiempo pondrá todo en su sitio" ante aquellas resoluciones judiciales que considera "incomprensibles", pero en todo caso ha alertado de que están afectando "al buen nombre y al prestigio de la justicia española".

En esta línea, ha recordado que muchas de las querellas que han permitido a los jueces actuar en casos como el de los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han sustentado en "recortes de prensa" y "bulos" sin recorrido jurídico.

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Y ha aprovechado para hacer notar que Vox y el PP, al que ha acusado de financiar las "organizaciones ultraderechistas" que están detrás de estos casos, tratan de "judicializar la política" por lo que cambiar la acusación popular según plantea el Gobierno en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitirá atajar estas prácticas.

Es más, el titular de Justicia ha criticado al juez Juan Carlos Peinado, que ha imputado por malversación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, porque en ese procedimiento no ofreció acciones judiciales al órgano supuestamente perjudicado, como sucede siempre que se investiga un delito que afecta a las arcas públicas.

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Y ha sacado este asunto a colación del caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional, al enmarcar dentro de la "normalidad" la personación de la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria.

Aquí el juez instructor ha ofrecido a esta inssitución personarse ante el hallazgo de joyas de gran valor en la caja fuerte de su despacho por si hubiera posibles delitos fiscal y de contrabando, como siempre se hace.

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"Normalidad absoluta, absoluta conforme no solo a la ley sino conforme a la costumbre", ha incidido Bolaños sobre el papel de la Abogacía, a quien corresponde actuar como representante de las Administraciones Públicas cuando puedan verse perjudicadas.

Respecto a las explicaciones que pueda dar Zapatero al juez sobre el origen de las joyas incautadas, la ministra portavoz, Elma Saiz, se ha limitado a señalar que el expresidente "tiene derecho a la legítima defensa" y a apuntar que deben respetarse sus "tiempos". EFE

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