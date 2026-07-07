Espana agencias

Bolaños aboga por reformar la acusación popular tras encuestas críticas con la Justicia

Guardar
Google icon

Madrid, 7 jul (EFE).- El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado la apuesta del Gobierno para modificar la figura de la acusación popular, que permite a organizaciones tachadas de "ultras" emprender acciones legales que quedan "en nada", al hilo de las encuestas que revelan una alta desconfianza ciudadana en la justicia.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bolaños ha aprovechado las preguntas respecto a la mala percepción de los españoles del funcionamiento de los tribunales para cargar contra el uso "espurio y antidemocrático" de la acusación popular por entidades "ultraderechistas" para interponer querellas contra personas "simplemente por ser progresistas o familiares de progresistas".

PUBLICIDAD

Eso sí, el ministro ha remarcado su "confianza absoluta" en el sistema judicial y su convencimiento de que "el tiempo pondrá todo en su sitio" ante aquellas resoluciones judiciales que considera "incomprensibles", pero en todo caso ha alertado de que están afectando "al buen nombre y al prestigio de la justicia española".

En esta línea, ha recordado que muchas de las querellas que han permitido a los jueces actuar en casos como el de los familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han sustentado en "recortes de prensa" y "bulos" sin recorrido jurídico.

PUBLICIDAD

Y ha aprovechado para hacer notar que Vox y el PP, al que ha acusado de financiar las "organizaciones ultraderechistas" que están detrás de estos casos, tratan de "judicializar la política" por lo que cambiar la acusación popular según plantea el Gobierno en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, permitirá atajar estas prácticas.

Es más, el titular de Justicia ha criticado al juez Juan Carlos Peinado, que ha imputado por malversación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, porque en ese procedimiento no ofreció acciones judiciales al órgano supuestamente perjudicado, como sucede siempre que se investiga un delito que afecta a las arcas públicas.

Y ha sacado este asunto a colación del caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por la Audiencia Nacional, al enmarcar dentro de la "normalidad" la personación de la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria.

Aquí el juez instructor ha ofrecido a esta inssitución personarse ante el hallazgo de joyas de gran valor en la caja fuerte de su despacho por si hubiera posibles delitos fiscal y de contrabando, como siempre se hace.

"Normalidad absoluta, absoluta conforme no solo a la ley sino conforme a la costumbre", ha incidido Bolaños sobre el papel de la Abogacía, a quien corresponde actuar como representante de las Administraciones Públicas cuando puedan verse perjudicadas.

Respecto a las explicaciones que pueda dar Zapatero al juez sobre el origen de las joyas incautadas, la ministra portavoz, Elma Saiz, se ha limitado a señalar que el expresidente "tiene derecho a la legítima defensa" y a apuntar que deben respetarse sus "tiempos". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

Detectar las discrepancias entre lo que se cree, se recuerda y se muestra ayuda a ajustar la autoimagen

Un psicólogo explica la forma sana de ser honestos con nosotros mismos: la señal que delata el autoengaño y el cambio que más calma la ansiedad

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

Desde el Ayuntamiento han señalado que no se han producido heridos

Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

La Aemet ha advertido de los valores sin precedentes y sus consecuencias

El Mediterráneo ya supera las temperaturas típicas de agosto: el mar alcanzó los 26 grados en junio

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Estados Unidos, Canadá y México son anfitriones del gran evento futbolístico del año, y la gastronomía hace su aparición en forma de descomunales ejemplos de ‘fast food’

Croquetas de patata con caviar, burritos rellenos de perritos calientes y burgers con jalapeños envueltos en bacon: las comidas más locas del Mundial 2026

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

El líder de Vox ha expresado su desacuerdo con el presidente estadounidense por las críticas dirigidas a Giorgia Meloni, señalando la importancia de mantener el respeto entre socios internacionales

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

El ministro de Justicia rechaza el “riesgo de fuga” del juez para impedir el viaje de Begoña Gómez a Turquía y defiende una “cooperación judicial extraordinaria” con el país

Abascal sale en defensa de su “amiga” Meloni ante las “descalificaciones inaceptables” de Trump, que “se está equivocando”: “No se puede tratar a los aliados como vasallos”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

Preocupación real: España da por perdida la final del Mundial 2030 si Trump intercede por Marruecos, al que la FIFA llena de elogios

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo