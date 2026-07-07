Abascal cuestiona a Trump por atacar a Meloni: "No puede tratar a un aliado como vasallo"

Madrid, 7 jul (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cuestionado este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus ataques a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y ha advertido de que "no se puede tratar a los aliados como vasallos".

"Creo que el señor Trump se está equivocando", ha recalcado Abascal en una entrevista en Telecinco, en referencia a la publicación del mandatario estadounidense de una foto con Meloni con el mensaje "Necesitamos una orden de alejamiento" antes de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara con la asistencia de ambos.

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Las relaciones entre ambos se han ido deteriorando desde la cumbre del G7 en Évian-les-Bains (Francia) después de que Trump asegurara que en aquella ocasión la primera ministra "pidió una y otra vez hacerse una foto" y que él accedió a ello "por pena".

El líder de Vox ha criticado esta actitud del presidente de EE.UU. y ha defendido a Meloni, "una amiga y aliada que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo".

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"Sería muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos", ha remarcado Abascal, para quien "no es nada bueno que Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables".

Ha insistido en que los aliados deben saber respetarse cuando el otro tiene que defender intereses nacionales contrapuestos. EFE