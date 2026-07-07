1-2. De Ketelaere anota doblete en victoria de Bélgica antes del descanso

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- Un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33 da la ventaja parcial por 1-2 a Bélgica sobre Estados Unidos en el primer tiempo del partido de los octavos de final del Mundial que se juega en Seattle.
El empate lo marcó de tiro libre Malik Tillman en el 31.
El ganador se enfrentará con España en los cuartos de final el 10 de julio en Los Ángeles. EFE
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