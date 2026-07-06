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Vox exige que Grande-Marlaska comparezca en el Congreso para dar cuenta de la imputación de Mercedes González y el DAO

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Vox ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso para que explique la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas.

González y el DAO fueron imputados el jueves por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el marco del 'caso Leire Díez', que supuestamente buscaba frenar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la presunta corrupción del PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.

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En esta línea, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso también ha registrado una batería de preguntas sobre por qué González y el DAO no han sido cesados de sus puestos y qué medidas en este sentido piensa adoptar el Gobierno.

Además, se interesa por qué garantías ofrece el Ejecutivo de que no se ha producido una injerencia política en el funcionamiento "ordinario" de la UCO y por el motivo por el que inicialmente se negó la existencia de los encuentros de González con Leire Díez.

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