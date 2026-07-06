Sigue hospitalizado el detenido por matar a su mujer y a su hija en Alicante

València, 6 jul (EFE).- El hombre de 53 años detenido la semana pasada por asesinar a cuchilladas a su mujer, de 51, y a una hija de 20, y herir de gravedad a otra hija de 26 años, en la partida alicantina de la Cañada del Fenollar, sigue ingresado en el hospital de San Joan d'Alacant bajo custodia policial y todavía no se le ha tomado declaración.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que en función de lo que indiquen los médicos en su informe "se podrán tomar las decisiones con respecto a la declaración" del presunto asesino.

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Bernabé ha hecho estas declaraciones a los periodistas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Soneja (Castellón), donde este mediodía la Delegación del Gobierno ha convocado un minuto de silencio para condenar los asesinatos machistas de estas dos mujeres.

El presunto autor de los asesinatos se encuentra hospitalizado en calidad de detenido, al resultar herido en este suceso, y sigue a la espera de pasar a disposición judicial.

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Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

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Si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE