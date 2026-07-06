Siete personas detenidas por estafar mediante el método del "hijo en apuros"

València, 6 jul (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en València y Alcalá de Henares (Madrid) a siete personas, seis hombres y una mujer, como presuntas autoras de estafa a través de la modalidad del “hijo en apuros”, así como también de extorsión y blanqueo de capitales a través de salones de juego.

Los investigadores han incautado 15.050 euros en efectivo, numerosos terminales y tarjetas SIM, según un comunicado remitido este lunes por el Cuerpo Nacional de Policía.

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La investigación, llevada a cabo por la Comisaría de Policía Nacional de Marítimo de València, se inició en febrero de 2026, cuando una patrulla de Policía Local interceptó un vehículo con un paquete que contenía 11.050 euros en efectivo en el reposabrazos trasero.

Los investigadores pudieron comprobar que el dinero procedía de transferencias ilícitas efectuadas por las víctimas de las estafas, concretamente de una denuncia de un hombre octogenario que había realizado dos transferencias mediante la estafa del “hijo en apuros”.

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La modalidad de estafa del “hijo en apuros” consiste en que los autores, tras contactar con las víctimas a través de una aplicación de mensajería instantánea, se hacen pasar por sus hijos y les solicitan determinadas cantidades de dinero empleando diferentes pretextos.

Los estafadores utilizan siempre teléfonos móviles diferentes a los habituales de los hijos, afirmando escribir desde el de un amigo y necesitar un ingreso de dinero urgente en un número de cuenta que detallan a continuación.

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En caso de que la víctima del fraude finalmente haga un ingreso en la cuenta bancaria aportada por el estafador, este continúa con el engaño ofreciendo otros pretextos para que realice más pagos urgentes.

Por otro lado, las cuentas bancarias donde se recibe el dinero estafado están a nombre de personas llamadas “mulas”, que actúan como colaboradoras necesarias con este tipo de organizaciones delictivas, encargándose de recepcionar el dinero defraudado y disponer de él de la forma en la que le indique la organización, complicando el seguimiento del mismo por parte de los investigadores.

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Seguidamente éstas acudían a salones de juego y bingos para llevar a cabo una sofisticada fase de blanqueo de capitales, que consistía en recargar saldo en las máquinas de apuestas usando las tarjetas asociadas a las cuentas receptoras y, acto seguido, anulaban la jugada para solicitar el reintegro de la cantidad íntegra en dinero físico, rompiendo así la trazabilidad digital.

Una vez obtenido el efectivo, las mulas abandonaban el establecimiento y se lo entregaban directamente al captador, que los esperaba en las inmediaciones a bordo de su vehículo para centralizar los beneficios.

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Quienes actúan como “mulas” son captados por miembros de la organización de diferentes modos: a veces, les ofrecen cierta cantidad de dinero por colaborar con ellos; otras, les abonan un porcentaje del dinero estafado como compensación, y en ocasiones las captan con supuestas ofertas de empleo, recibiendo un dinero por adelantado por un trabajo que en realidad no han realizado.

Desde la Policía Nacional se recuerda a las personas a las que hayan intentado captar que deben comunicarlo a la Policía cuanto antes, a fin de poder bloquear las cuentas y devolver a las víctimas las cantidades estafadas.

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Al colaborar con la investigación y no participar en el hecho delictivo, no existe responsabilidad penal, pero si realizan el primer envío de dinero donde les indique la organización, estarían colaborando con la estructura delictiva, siendo por tanto responsables de un delito de estafa.

El operativo llevado a cabo con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de València se desarrolló con diversas entradas y registros, incluyendo la del domicilio en Valencia del líder de la organización, incautándose 15.050 euros en efectivo, numerosos teléfonos móviles de alta gama y tarjetas SIM.

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Culminó a principios de junio gracias a la intervención de los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares, que procedieron a la detención de las siete personas implicadas, algunas de ellas con antecedentes policiales, que ya han pasado a disposición judicial. EFE