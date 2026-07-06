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Piden al juez investigar la muerte de Haitam durante una acción policial en Málaga

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Málaga, 6 jul (EFE).- La Audiencia de Málaga ha anulado el sobreseimiento del caso de la muerte de Haitam M. durante una acción policial en Torremolinos (Málaga), en cuya detención se usó una pistola táser, y ha solicitado al juzgado instructor practicar diversas diligencias de investigación.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EFE, ha estimado el recurso de apelación de la acusación particular, revoca dos autos de febrero y abril pasados y ha pedido a la instructora que se pronuncie de forma motivada sobre las diligencias de investigación solicitadas por las acusaciones particulares.

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En la resolución se ha solicitado que se entregue al forense del Instituto de Medicina Legal las imágenes de la intervención policial junto con informes periciales aportados por la acusación particular para que se efectúe un informe complementario que determine si en el fallecimiento pudo influir la actuación policial, como sostiene el perito de la referida acusación.

También ha reclamado que se tome declaración a dos peritos para mayor esclarecimiento de los hechos, según el auto del que ha informado elDiario.es.

La autopsia concluyó que la muerte de este hombre, que falleció durante una acción policial en diciembre, se debió a un cuadro de delirio agitado.

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En el informe de autopsia, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos en su día, se revelaba que la muerte se debió a ese cuadro de delirio agitado, lo que descartaría el uso de la pistola táser como motivo del fallecimiento.

Ese estudio fue realizado por el Instituto de Medicina Legal de Málaga y contó con la participación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con sede en Sevilla.

La muerte se habría producido por una reacción adversa a las drogas, agravado por patologías de corazón.

En este caso, ocurrido el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos, la familia de Haitan M. mantiene que no habría muerto si no se le hubiera causado "tanta presión" en el cuello y tórax durante el arresto, ya que considera que limitaba su respiración.

El informe de un perito que aportó la familia añadía que, tras esa "presión", se produjo la parada respiratoria y la parada cardíaca, y que "las arritmias de la táser" las fomentaron aún más. EFE

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