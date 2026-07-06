Montero defiende la "profesionalidad" de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda

Sevilla, 6 jul (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha defendido este lunes "la profesionalidad y los valores" de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, tras su imputación en el caso Leire.

"Ha hecho un trabajo magnífico. Por ahora los expedientes tampoco marcan que haya habido ningún tipo de alteración en los expedientes administrativos", ha considerado en una entrevista en la Cadena SER la exministra de Hacienda, quien ha recordado que dichos expedientes fueron a Europa y los vio la Intervención General.

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Preguntada sobre el grupo que formaban otros investigados como la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández ha respondido que "en absoluto" tuvo conocimiento de su existencia.

"Si hubiera en algún momento tenido la mínima sospecha, cualquiera que me conozca sabe que inmediatamente me pongo manos a la obra para averiguar si es que hay algo que está ocurriendo", ha señalado Montero.

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Al respecto, se ha referido a un grupo de personas "aprovechadas", sin valores, que se desviaron "absolutamente de lo que implica trabajar para un gobierno socialista" al estar "metidos en sus negocios de forma deplorable".

También ha reconocido que se arrepiente de haber confiado en su momento en Vicente Fernández, al que sitúa -según los indicios de los autos- "metido en todas las salsas", y ha recordado que lo investigado serían hechos ocurridos dos años después de que él saliera de la SEPI.

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"Al parecer, lo que mantiene el juez es que aprovechó los contactos previos para intentar tener una influencia y aprovecharse económicamente", ha continuado la líder socialista andaluza, quien ha apostillado que cuando una persona te falla "te arrepientes de haber confiado" en ella.

Respecto a Fernández, ha dicho igualmente que, en aquel momento, no había ningún indicio y su currículum lo acompañaba: "Luego hemos visto unos hechos que, desde luego, lo separan absolutamente de mi código de conducta y de lo que se espera de un dirigente público".

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A juicio de Montero, el expresidente de la SEPI se manejaba "de una forma muy sibilina", que no era alguien que fuera por los despachos, sino que hacía llamadas y que buscaba información, y ha apostado por "perimetrar bien" a quien afecta lo investigado, después de que su director de gabinete saliera "exculpado" en otro auto.

Preguntada sobre la situación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que está "cerca de él", por entender que la situación que está viviendo es "difícil, dura", y que espera que dé las explicaciones oportunas. EFE

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