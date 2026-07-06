Llevan al cine la historia de Miguel Benítez, la voz de Los Delinqüentes

Sevilla, 6 jul (EFE).- El director onubense Paco Ortiz ha comenzado el rodaje del largometraje documental 'Hierro Oxidado', en el que repasará la figura de Miguel Benítez, cantante y miembro fundador del grupo musical Los Delinqüentes, nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 20 de junio de 1983 y fallecido en la misma ciudad el 6 de julio de 2004.

Según han informado a EFE fuentes de la productora Sarao Films, con la que sacará adelante el proyecto, el pistoletazo de salida de la idea fue el concierto homenaje celebrado el pasado 14 de junio en la Plaza de España de Sevilla, donde cerca de 18.000 personas ocuparon todo el espacio del recinto.

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Con guion de Julio Muñoz, el largometraje repasará la trayectoria de Benítez, fallecido a los 21 años, y el impacto que tuvo junto a Los Delinqüentes en la música española con una propuesta que fusionó rock, flamenco y sonidos populares.

La producción corre a cargo de José Carlos de Isla (Sarao Films), con la participación de Manu Benítez, hermano del músico, y se rodará entre Jerez de la Frontera, Sevilla y Madrid.

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El documental cuenta con la participación de Canal Sur y el apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y su estreno está previsto para 2027.

Paco Ortiz (Huelva, 1978) es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Cine de Andalucía. Licenciado en Comunicación Audiovisual, es director, guionista de cine y realizador de televisión y socio fundador de Sarao Films.

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Como director y productor, ha participado en 11 largometrajes documentales, con la nominación a Premios Goya y el Premio José María Forqué por 'Marisol', o el Premio Carmen de la Academia del Cine de Andalucía a Mejor Largo Documental por 'Algo Salvaje. La historia de Bambino'.

Es Premio Mejor Cineasta de Andalucía, concedido por la RTVA y Medalla de la Ciudad de Huelva en 2025. Además, es profesor del Grado de Comunicación en el Centro Universitario San Isidoro.

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