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La simultaneidad de incendios impide dar por controlado el de les Gavarres (Girona)

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La Bisbal d'Empordà (Girona), 6 jul (EFE).- La simultaneidad de varios incendios activos en Cataluña ha impedido que el del macizo de les Gavarres (Girona), que se declaró el pasado viernes, se haya dado por controlado.

El subinspector de bomberos del centro de mando de La Bisbal d'Empordà, Ferran Garcia, que dirige este operativo, ha lamentado que la aparición de otros fuegos haya restado fuerza a la respuesta en les Gavarres.

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"Hemos tenido que quitar inevitablemente recursos de aquí, así que no pasaremos a controlado y mañana seguiremos con lo que podamos", ha reconocido.

Garcia ha explicado que trabajan actualmente con veinte camiones, "que es un buen número", aunque están "a la expectativa de cómo evolucionan los otros" incendios.

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Los bomberos que trabajan en les Gavarres ya no disponen de medios aéreos al haberse priorizado los que se han declarado en otros puntos de Cataluña.

"El medio aéreo va muy bien para dar tiempo a los de tierra a llegar, a veces va de minutos, y ya no lo tendremos, pero hay otras necesidades", ha detallado.

La ola de calor ha restado potencia al viento en toda esta zona, un aspecto positivo que lleva a Ferran Garcia a creer que pueden extinguir el fuego con los recursos actuales.

Por el momento, las llamas se han reavivado esta tarde en diferentes puntos del perímetro del fuego y una prioridad es que no se abra por el flanco derecho.

Para Garcia, la fase actual es "buena", pero hace falta dar algún paso más para que el incendio se dé por controlado. EFE

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