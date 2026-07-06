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Jordan Henderson sufre una aparatosa caída durante celebración con hinchas ingleses

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Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- El centrocampista Jordan Henderson sufrió este domingo una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas por la clasificación a los cuartos de final del Mundial en Ciudad de México.

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

Finalizado el durísimo partido que Los Tres Leones ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses.

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Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.

Minutos antes, tras el pitido final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del apartido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes.

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"La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó. EFE

(foto)

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