Exdirector de Seguridad Nacional sitúa en el Sahel nuestra amenaza terrorista más cercana

San Lorenzo de El Escorial, 6 jul (EFE).- El exdirector del Departamento de Seguridad Nacional Miguel Ángel Ballesteros ha advertido este lunes sobre "la amenaza terrorista" que tenemos "más cerca que nunca", en referencia a la cercanía geográfica con el Sahel, "el territorio donde se asientan la mayor parte de los grupos terroristas de carácter yihadista".

Ballesteros, general del Ejército de Tierra y director del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial 'El terrorismo y la sociedad', ha resaltado que desde los últimos atentados de Barcelona en 2017 y de Algeciras en 2023, "la amenaza terrorista se diluye para la sociedad", cuando en su opinión "está ahí, más cerca geográficamente que en décadas pasadas, porque la tenemos en el Sahel".

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El experto en seguridad nacional y terrorismo ha apuntado que España "es el país que mas detenciones hace en Europa" en la actualidad en este ámbito, y ha señalado que los medios de comunicación tienen una importante labor frente a la desinformación y la posverdad que surge en las redes sociales, "medias verdades que crean un mundo paralelo a la realidad".

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo, Javier López Rubio, ha indicado asimismo que el terrorismo "cambia de rostro, emplea nuevas tecnologías y se adapta a contextos diferentes, pero mantiene intacta su esencia criminal".

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López Rubio, que ha participado en el curso en representación del presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Benito, también ha recordado que "hablar de terrorismo es sobre todo hablar de las víctimas" y que la memoria "no es revancha, es justicia".

"Las víctimas del terrorismo no nos piden odio, nos exigen memoria, dignidad, y justicia. Y nos recuerdan cada día que la democracia merece ser defendida con firmeza, pero también con serenidad y con principios", ha expresado López Rubio. EFE

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